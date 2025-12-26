Суд лишил свободы тренера, который отказался от боевой повестки

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

В Кропивницком судили тренера-преподавателя местной спортивной школы, который получил боевую повестку, но отказался от мобилизации. За содеянное суд назначил ему наказание.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, в декабре 2024 года мужчина прошел ВВК, по результатам которого был признан годным к прохождению службы. Уже 9 января 2025 года ему вручили боевую повестку об отправке в воинскую часть, однако мужчина ответил письменным заявлением. До сих пор он так и не изменил своего решения.

"Он считает, что военная служба не для него, и ему интереснее и полезнее заниматься тренировкой детей. Он понимает, что ему грозит наказание в виде лишения свободы, и он готов находиться в местах лишения свободы и сможет там поддерживать связь с воспитанниками, чего не сможет делать на войне", — сказано в тексте решения.

Известно, что обвиняемый входит в сборную по скалолазанию на 2025 год. В течение 15 лет он занимается тренерской деятельностью и имеет многочисленные награды за свою деятельность. На работе его описывают его как "трудолюбивого, дисциплинированного и грамотного специалиста, который много внимания уделяет воспитательной работе с детьми". Сейчас три воспитанника тренера готовятся к участию в чемпионате Европы.



"Вариант того, что его могут не отправить на военную службу в горячие точки из-за заслуг, он допускает, но сомневается, поскольку его знакомого (чемпиона мира), забрали на службу, а через два месяца вернули в гробу. Мужчина отметил, что воевать должны те, кто имеет знания и опыт в военной сфере, прошел обучение и работал соответственно. Он сказал, что категорически против "насильственной" мобилизации", — говорится в материалах дела.

Решение суда

Судебным следствием было подтверждено, что законных оснований для отсрочки или бронирования мужчина не имеет. Несмотря на заключение органа пробации, который предлагал не назначать реальный срок заключения, суд избрал более строгую меру.

В частности, суд учел, что мужчина выполняет общественно-полезную работу в сфере спорта на высоком уровне и имеет значительные спортивные достижения. Также принято во внимание то, что лишение свободы может негативно повлиять на подготовку детей, которые занимаются скалолазанием.

Однако отношение мужчины к прохождению военной службы негативно влияет на детей, поэтому за уклонение от мобилизации (ст. 336 УК Украины) фигурант приговорен к трем годам лишения свободы. Сторона защиты имеет месяц на подачу апелляционной жалобы.

Напомним, недавно мы писали, что в Горишних Плавнях на Полтавщине мужчина получил повестку, но не захотел воевать. За это его лишили свободы.

Также мы писали, что на Сумщине судили мужчину, который информировал о местонахождении ТЦК и называл их уклонистами.