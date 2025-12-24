Чоловік своєчасно не оформив документи про батьківство трьох дітей і отримав вирок суду за ухиляння від служби в ЗСУ

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

На Полтавщині суд покарав чоловіка, який прикривався родиною, але не оформив документи. Військовозобов'язаний пройшов ВЛК і зник, а в суді заявив про право на відстрочку — суддя пояснив, чому це не спрацювало.

Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Як з'ясувалось на суді, чоловік перебував на військовому обліку. Він прийшов до ТЦК, пройшов військово-лікарську комісію. Вердикт медиків був однозначним — придатний. Того ж дня йому вручили "бойову" повістку.

Він мав з'явитися у визначений час для відправки у навчальний центр. Але у військкоматі його так і не дочекалися. Поважних причин для неявки новобранець не надав.

Справу передали до суду. Обвинувачений провину визнав повністю. Свій вчинок пояснив "сімейними обставинами". Чоловік заявив, що має на утриманні трьох малолітніх дітей, тому й вирішив залишитися вдома.

Але є юридичний нюанс.

Суд наголосив: право на відстрочку дійсно існує. Проте його потрібно оформити належним чином до моменту призову, а не використовувати як аргумент вже після скоєння злочину.

Оскільки офіційних документів про відстрочку у військкоматі не було, дії кваліфікували як ухилення (ст. 336 ККУ).

Вирок суду

Суддя призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Враховуючи каяття, реальний термін замінили на іспитовий строк — два роки.

Тепер засуджений зобов'язаний регулярно відмічатися в органах пробації. Якщо протягом двох років він порушить закон або умови нагляду, умовний термін перетвориться на реальний.

