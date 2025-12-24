Відео
Головна Новини дня Батько трьох дітей отримав вирок суду через повістку — чому

Батько трьох дітей отримав вирок суду через повістку — чому

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 00:33
Чоловік своєчасно не оформив документи про батьківство трьох дітей і отримав вирок суду за ухиляння від служби в ЗСУ
Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

На Полтавщині суд покарав чоловіка, який прикривався родиною, але не оформив документи. Військовозобов'язаний пройшов ВЛК і зник, а в суді заявив про право на відстрочку — суддя пояснив, чому це не спрацювало.

Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Як з'ясувалось на суді, чоловік перебував на військовому обліку. Він прийшов до ТЦК, пройшов військово-лікарську комісію. Вердикт медиків був однозначним — придатний. Того ж дня йому вручили "бойову" повістку.

Він мав з'явитися у визначений час для відправки у навчальний центр. Але у військкоматі його так і не дочекалися. Поважних причин для неявки новобранець не надав.

Справу передали до суду. Обвинувачений провину визнав повністю. Свій вчинок пояснив "сімейними обставинами". Чоловік заявив, що має на утриманні трьох малолітніх дітей, тому й вирішив залишитися вдома.

Але є юридичний нюанс.

Суд наголосив: право на відстрочку дійсно існує. Проте його потрібно оформити належним чином до моменту призову, а не використовувати як аргумент вже після скоєння злочину.

Оскільки офіційних документів про відстрочку у військкоматі не було, дії кваліфікували як ухилення (ст. 336 ККУ).

Вирок суду

Суддя призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Враховуючи каяття, реальний термін замінили на іспитовий строк — два роки.

Тепер засуджений зобов'язаний регулярно відмічатися в органах пробації. Якщо протягом двох років він порушить закон або умови нагляду, умовний термін перетвориться на реальний.

Нагадаємо, на Житомирщині чоловік обікрав могилу військовослужбовця. Його засудили до трьох років випробувального терміну.

Також ми повідомляли, що на Одещині військовослужбовцю призначили три роки пробаційного нагляду. Так суд покарав його за підробку документів і зберігання наркотиків.

суд Полтавська область повістки ТЦК та СП військовозобов'язані бойова повістка судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
