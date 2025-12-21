Чоловік поцупив декоративних левів з місця поховання військового, але покарання не уникнув

Перефарбовані статуетки, поцуплені із могили полеглого воїна. Фото: Нацполіція

П'ять років тюрми з іспитовим терміном у три роки отримав житель Житомирщини, який осквернив пам'ять захисника України. Чоловік обікрав могилу військовослужбовця на місцевому кладовищі.

Про це йдеться у вироку суду, який оприлюднили в Єдиному державному реєстрі.

Деталі справи

Інцидент стався ще влітку, коли зловмисник прийшов на міське кладовище. Його метою стала могила воїна, який віддав життя, стримуючи російську агресію.

Переконавшись, що свідків немає, вандал забрав із підніжжя пам'ятника дві статуетки у вигляді левів. З цим "трофеєм" він втік.

У матеріалах справи зазначено: обвинувачений — місцевий, безробітний і раніше не судимий. Проте є важлива деталь — він перебуває на обліку в лікаря-нарколога.

У залі суду чоловік повністю визнав провину і заявив, що щиро кається.

Вирок суду

Родичка загиблого героя проявила милосердя до злочинця. Вона попросила суд не відправляти крадія за ґрати, зазначивши, що не має до нього матеріальних чи моральних претензій.

Суд врахував каяття та позицію потерпілої. Чоловіка визнали винним за ч. 3 ст. 297 ККУ (наруга над могилою). Йому призначили 5 років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з умовою: протягом трьох років він має періодично відмічатися в органах пробації та не вчиняти нових злочинів.

