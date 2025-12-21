Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Вкрав статуетки з могили героя — на Житомирщині судили вандала

Вкрав статуетки з могили героя — на Житомирщині судили вандала

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 03:32
Чоловік поцупив декоративних левів з місця поховання військового, але покарання не уникнув
Перефарбовані статуетки, поцуплені із могили полеглого воїна. Фото: Нацполіція

П'ять років тюрми з іспитовим терміном у три роки отримав житель Житомирщини, який осквернив пам'ять захисника України. Чоловік обікрав могилу військовослужбовця на місцевому кладовищі.

Про це йдеться у вироку суду, який оприлюднили в Єдиному державному реєстрі.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Інцидент стався ще влітку, коли зловмисник прийшов на міське кладовище. Його метою стала могила воїна, який віддав життя, стримуючи російську агресію.

Переконавшись, що свідків немає, вандал забрав із підніжжя пам'ятника дві статуетки у вигляді левів. З цим "трофеєм" він втік.

У матеріалах справи зазначено: обвинувачений — місцевий, безробітний і раніше не судимий. Проте є важлива деталь — він перебуває на обліку в лікаря-нарколога.

У залі суду чоловік повністю визнав провину і заявив, що щиро кається.

Вирок суду

Родичка загиблого героя проявила милосердя до злочинця. Вона попросила суд не відправляти крадія за ґрати, зазначивши, що не має до нього матеріальних чи моральних претензій.

Суд врахував каяття та позицію потерпілої. Чоловіка визнали винним за ч. 3 ст. 297 ККУ (наруга над могилою). Йому призначили 5 років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з умовою: протягом трьох років він має періодично відмічатися в органах пробації та не вчиняти нових злочинів.

Раніше повідомлялось, що на Одещині судили військовослужбовця, який звільнився зі служби за підробленими документами. Чоловік подав фіктивну довідку про інвалідність дружини.

А у Харкові суд виніс вирок чоловіку, який кидав цеглу на військових ТЦК та погрожував ножем. Внаслідок цього один із військовослужбовців зазнав тілесного ушкодження.

суд Житомир вандалізм Житомирська область судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації