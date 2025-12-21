Мужчина украл декоративных львов с места захоронения военного, но наказания не избежал

Украл статуэтки с могилы героя — на Житомирщине судили вандала
Пять лет тюрьмы с испытательным сроком в три года получил житель Житомирщины, который осквернил память защитника Украины. Мужчина обокрал могилу военнослужащего на местном кладбище.
Об этом говорится в приговоре суда, который обнародовали в Едином государственном реестре.
Детали дела
Инцидент произошел еще летом, когда злоумышленник пришел на городское кладбище. Его целью стала могила воина, который отдал жизнь, сдерживая российскую агрессию.
Убедившись, что свидетелей нет, вандал забрал с подножия памятника две статуэтки в виде львов. С этим "трофеем" он сбежал.
В материалах дела указано: обвиняемый — местный, безработный и ранее не судимый. Однако есть важная деталь — он состоит на учете у врача-нарколога.
В зале суда мужчина полностью признал вину и заявил, что искренне раскаивается.
Приговор суда
Родственница погибшего героя проявила милосердие к преступнику. Она попросила суд не отправлять вора за решетку, отметив, что не имеет к нему материальных или моральных претензий.
Суд учел раскаяние и позицию потерпевшей. Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 297 УКУ (надругательство над могилой). Ему назначили 5 лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с условием: в течение трех лет он должен периодически отмечаться в органах пробации и не совершать новых преступлений.
Ранее сообщалось, что в Одесской области судили военнослужащего, который уволился со службы по поддельным документам. Мужчина подал фиктивную справку об инвалидности жены.
А в Харькове суд вынес приговор мужчине, который бросал кирпичи на военных ТЦК и угрожал ножом. В результате один из военнослужащих получил телесные повреждения.
Читайте Новини.LIVE!