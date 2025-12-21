Видео
Украл статуэтки с могилы героя — на Житомирщине судили вандала

Украл статуэтки с могилы героя — на Житомирщине судили вандала

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 03:32
Мужчина украл декоративных львов с места захоронения военного, но наказания не избежал
Перекрашенные статуэтки, украденные с могилы павшего воина. Фото: Нацполиция

Пять лет тюрьмы с испытательным сроком в три года получил житель Житомирщины, который осквернил память защитника Украины. Мужчина обокрал могилу военнослужащего на местном кладбище.

Об этом говорится в приговоре суда, который обнародовали в Едином государственном реестре.

Читайте также:

Детали дела

Инцидент произошел еще летом, когда злоумышленник пришел на городское кладбище. Его целью стала могила воина, который отдал жизнь, сдерживая российскую агрессию.

Убедившись, что свидетелей нет, вандал забрал с подножия памятника две статуэтки в виде львов. С этим "трофеем" он сбежал.

В материалах дела указано: обвиняемый — местный, безработный и ранее не судимый. Однако есть важная деталь — он состоит на учете у врача-нарколога.

В зале суда мужчина полностью признал вину и заявил, что искренне раскаивается.

Приговор суда

Родственница погибшего героя проявила милосердие к преступнику. Она попросила суд не отправлять вора за решетку, отметив, что не имеет к нему материальных или моральных претензий.

Суд учел раскаяние и позицию потерпевшей. Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 297 УКУ (надругательство над могилой). Ему назначили 5 лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с условием: в течение трех лет он должен периодически отмечаться в органах пробации и не совершать новых преступлений.

Ранее сообщалось, что в Одесской области судили военнослужащего, который уволился со службы по поддельным документам. Мужчина подал фиктивную справку об инвалидности жены.

А в Харькове суд вынес приговор мужчине, который бросал кирпичи на военных ТЦК и угрожал ножом. В результате один из военнослужащих получил телесные повреждения.

суд Житомир вандализм Житомирская область судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
