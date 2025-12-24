Мужчина своевременно не оформил документы об отцовстве троих детей и получил приговор суда за уклонение от службы в ВСУ

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

На Полтавщине суд наказал мужчину, который прикрывался семьей, но не оформил документы. Военнообязанный прошел ВВК и исчез, а в суде заявил о праве на отсрочку — судья объяснил, почему это не сработало.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

Детали дела

Как выяснилось на суде, мужчина состоял на воинском учете. Он пришел в ТЦК, прошел военно-врачебную комиссию. Вердикт медиков был однозначным — пригоден. В тот же день ему вручили "боевую" повестку.

Он должен был явиться в определенное время для отправки в учебный центр. Но в военкомате его так и не дождались. Уважительных причин для неявки новобранец не предоставил.

Дело передали в суд. Обвиняемый вину признал полностью. Свой поступок объяснил "семейными обстоятельствами". Мужчина заявил, что имеет на иждивении трех малолетних детей, поэтому и решил остаться дома.

Но есть юридический нюанс.

Суд отметил: право на отсрочку действительно существует. Однако его нужно оформить должным образом до момента призыва, а не использовать как аргумент уже после совершения преступления.

Поскольку официальных документов об отсрочке в военкомате не было, действия квалифицировали как уклонение (ст. 336 УКУ).

Приговор суда

Судья назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы. Учитывая раскаяние, реальный срок заменили на испытательный срок — два года.

Теперь осужденный обязан регулярно отмечаться в органах пробации. Если в течение двух лет он нарушит закон или условия надзора, условный срок превратится в реальный.

