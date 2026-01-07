Суд лишил свободы отца троих детей, который отказался от мобилизации

Отказался от боевой повестки — как наказал суд
Во Львовской области судили отца троих детей, который получил повестку, но уклонился от мобилизации. За содеянное суд назначил ему наказание.
Об этом сообщает ТСН.
Детали дела
Согласно материалам дела, обвиняемым является мужчина, на содержании которого находится трое детей детей детей. Как установил суд, в мае 2023 года он получил повестку, однако в территориальный центр комплектования не явился и фактически уклонился от мобилизации.
Во время судебного разбирательства мужчина признал свою вину и раскаялся. По его словам, работники ТЦК забрали его непосредственно с места работы, после чего на следующий день он прошел медицинский осмотр и был признан годным к службе. Решение военно-врачебной комиссии он не обжаловал, поскольку, как утверждает, его не проинформировали о таком праве.
Обвиняемый отметил, что не помнит момента вручения повестки и ее подписания. В то же время он подтвердил, что после медосмотра находился в кабинете №9, где ставил подписи на документах, не вчитываясь в их содержание. После этого, по его словам, ему сказали ехать домой и добавили, что позвонят. Через несколько дней он действительно получил звонок с требованием явиться в ТЦК, однако не пришел, поскольку опасался направления на службу.
Адвокат подсудимого просил к суду применить ст. 69 Уголовного кодекса Украины и ограничиться штрафом, аргументируя это полным признанием вины, наличием отсрочки от призыва и содержанием трех несовершеннолетних детей.
Решение суда
Жидачевский районный суд пришел к выводу о доказанности вины обвиняемого в уклонении от мобилизации и квалифицировал его действия по ст. 336 Уголовного кодекса Украины. По результатам рассмотрения дела суд вынес обвинительный приговор и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.
Кроме этого, на осужденного возложена обязанность компенсировать расходы, связанные с процессуальными действиями по делу: с него взыщут более 4,5 тысячи гривен, потраченных на проведение судебных экспертиз.
Напомним, недавнюю мы писали, что на Полтавщине тоже судили отца троих детей, который прошел ВВК и исчез. За это ему назначили испытательный срок.
Также мы информировали, что в Кропивницком судили тренера-преподавателя местной спортшколы, который получил боевую повестку, но отказался от мобилизации. Его приговорили к трем годам лишения свободы.
