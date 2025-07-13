Олександр, колишній військовополонений

Нацгвардієць Олександр, який виконував бойове завдання щодо охорони та оборони Чорнобильської атомної електростанції, провів у полоні РФ 3 роки. Його обміняли на початку 2025 року, і більш як пів року чоловік проходить реабілітацію.

Олександр розповів Новини.LIVE про жахи перебування у колоніях РФ.

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За його словами, росіяни окупували ЧАЕС ще в першу години вторгнення. Воювати там з ними не було жодної можливості.

"Через нашу станцію зайшли війська, які йшли на Київ. Дуже велика кількість літаків, вертольотів, особового складу. Звʼязку у нас вже не було, як і можливості фізично воювати з ними. Нас було 1171 людина, а на руках тільки стрілецька зброя, пістолети, автомат і маленький боєкомплект. Так ми опинилися у них в полоні", — згадує Олександр.

Спершу нацгвардійців вивезли із будівлі ЧАЕС в Білорусь, звідти — у Брянську область. Там під них розконсервували місцеве СІЗО. Через рік українських військовополонених перевезли у Тульську область і утримували вже на території місцевої тюрми.

"Ми постійно перебували під відеонаглядом, буквально 24/7. Ще ми постійно стояли, сідати було заборонено. Вночі стабільно по два підйоми. Будили, коли захотіли. Переважно опівночі і о 3-й ночі. Знову потрібно було стояти по годині. І так два роки поспіль", — розповів чоловік.

Запитую, як дізнався про обмін та звільнення.

"Ніяк. Прийшли, відчинили камеру, сказали з речами на вихід, перевдягнули, зняли на відео, що ми не маємо до них претензій. Завантажили в автозак, далі на аеродром. Навіть в літаку ми не знали, що їдемо на обмін, хоч сподівались на нього до останнього. Проте більше думали, що це черговий етап", — каже чоловік.

Після обміну минуло пів року, і весь цей час Олександр перебуває на постійній реабілітації. Зізнається, що почувається погано. Три роки полону добряче підірвали його здоровʼя:

"Через ці постійні побої дуже складно йде відновлення. А через те, що постійно стояли, в кінцівках буквально повідмирали нервові закінчення. Постійно по госпіталях. Після повернення зробив собі татуювання у вигляді герба у янгола. Але з таким у полон краще не потрапляти".

Нагадаємо, у пʼятницю, 4 липня Україна та Росія провели черговий етап обміну військовополоненими. Додому повернулися бійці ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та Державної спеціальної служби транспорту, а також цивільні.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що з початку червня цього року на рідну землю вдалося повернути сотні українців.