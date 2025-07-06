Обмін полоненими — Зеленський розповів подробиці

Українські захисники, які повернулися з полону РФ. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі великого обміну полоненими. Він зазначив, що з початку червня цього року на рідну землю вдалося повернути сотні українців.

Про це глава держави написав у Telegram в неділю, 6 липня.

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Великий обмін — Зеленський розкрив деталі

Президент зазначив, що в межах великого обміну відбулося вісім етапів. За його словами, з початку червня 2025 року додому повернулися сотні наших людей.

"Наша молодь, захисники Маріуполя, ті, хто тримав оборону в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях. Поранені, тяжкохворі. Ті, кого вважали зниклими безвісти. Більшість із них були в полоні з 2022 року. І не лише військові. Україна повернула й цивільних", — повідомив глава держави.

Також він зазначив, що це результат зусиль, яких доклала велика команда України. Зеленський наголосив, що Україна продовжує, і працюватиме надалі, доки не вдасться повернути кожного, усіх без винятку.

Українські захисники, які повернулися з полону РФ. Фото: Зеленський/Telegram

Нагадаємо, що з російського полону 4 липня повернулась ще одна група українських військових.

Згодом Служба безпеки України показала ексклюзивні кадри обміну військовополоненими з Росією.