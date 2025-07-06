Обмен пленными — Зеленский рассказал подробности

Зеленский раскрыл детали об этапах большого обмена пленными
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали большого обмена пленными. Он отметил, что с начала июня этого года на родную землю удалось вернуть сотни украинцев.
Об этом глава государства написал в Telegram в воскресенье, 6 июля.
Большой обмен — Зеленский раскрыл детали
Президент отметил, что в рамках большого обмена состоялось восемь этапов. По его словам, с начала июня 2025 года домой вернулись сотни наших людей.
"Наша молодежь, защитники Мариуполя, те, кто держал оборону в Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях. Раненые, тяжелобольные. Те, кого считали пропавшими без вести. Большинство из них были в плену с 2022 года. И не только военные. Украина вернула и гражданских", — сообщил глава государства.
Также он отметил, что это результат усилий, которые приложила большая команда Украины. Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает, и будет работать в дальнейшем, пока не удастся вернуть каждого, всех без исключения.
Напомним, что из российского плена 4 июля вернулась еще одна группа украинских военных.
Позже Служба безопасности Украины показала эксклюзивные кадры обмена военнопленными с Россией.
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