Обмен пленными — Зеленский рассказал подробности

Украинские защитники, которые вернулись из плена РФ. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали большого обмена пленными. Он отметил, что с начала июня этого года на родную землю удалось вернуть сотни украинцев.

Об этом глава государства написал в Telegram в воскресенье, 6 июля.

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Президент отметил, что в рамках большого обмена состоялось восемь этапов. По его словам, с начала июня 2025 года домой вернулись сотни наших людей.

"Наша молодежь, защитники Мариуполя, те, кто держал оборону в Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях. Раненые, тяжелобольные. Те, кого считали пропавшими без вести. Большинство из них были в плену с 2022 года. И не только военные. Украина вернула и гражданских", — сообщил глава государства.

Также он отметил, что это результат усилий, которые приложила большая команда Украины. Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает, и будет работать в дальнейшем, пока не удастся вернуть каждого, всех без исключения.

Украинские защитники, которые вернулись из плена РФ. Фото: Зеленский/Telegram

Напомним, что из российского плена 4 июля вернулась еще одна группа украинских военных.

Позже Служба безопасности Украины показала эксклюзивные кадры обмена военнопленными с Россией.