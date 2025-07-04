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Як українці зустрічали звільнених полонених — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 17:41
Обмін військовополоненими 4 липня — українці зустріли звільнених захисників
Українці чекають на звільнених з полону захисників. Фото: Новини.LIVE

Між Україною та Росією у пʼятницю, 4 липня, відбувся обмін військовополоненими. Люди вийшли на вулицю зустрічати захисників, яких звільнили з неволі.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Зустріч воїнів з російського полону 4 липня

Українці вийшли зустрічати звільнених захисників з російського полону. У руках вони тримали плакати та прапори.

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Зустріч полонених 4 липня
Українці чекають на звільнених з полону захисників. Фото: Новини.LIVE
Українці зустрічали воїнів з полону 4 липня
Українці чекають на звільнених з полону захисників. Фото: Новини.LIVE
Зустріч захисників, які повернулися з полону РФ 4 липня
Українці чекають на звільнених з полону захисників. Фото: Новини.LIVE
Українці з фото та прапорами 4 липня
Українці чекають на звільнених з полону захисників. Фото: Новини.LIVE
Зустріч звільнених з полону захисників 4 липня
Українці чекають на звільнених з полону захисників. Фото: Новини.LIVE
Обмін військовополоненими 4 липня
Українці чекають на звільнених з полону захисників. Фото: Новини.LIVE

Звільнені військові захищали Україну на різних напрямках фронту.

Додому повернулися бійці ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та Державної спеціальної служби транспорту, а також цивільні.

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Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський наголосив, що обміни повинні тривати й надалі, оскільки мета — звільнити всіх наших людей із російського полону.

А начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що серед звільнених воїнів є тяжкопоранені, важкохворі, а також військовослужбовці, молодші за 25 років.

війна українці Україна полонені Росія обмін полоненими
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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