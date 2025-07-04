Обмін військовополоненими 4 липня — українці зустріли звільнених захисників

Як українці зустрічали звільнених полонених — фоторепортаж
Між Україною та Росією у пʼятницю, 4 липня, відбувся обмін військовополоненими. Люди вийшли на вулицю зустрічати захисників, яких звільнили з неволі.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Зустріч воїнів з російського полону 4 липня
Українці вийшли зустрічати звільнених захисників з російського полону. У руках вони тримали плакати та прапори.
Звільнені військові захищали Україну на різних напрямках фронту.
Додому повернулися бійці ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та Державної спеціальної служби транспорту, а також цивільні.
Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський наголосив, що обміни повинні тривати й надалі, оскільки мета — звільнити всіх наших людей із російського полону.
А начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що серед звільнених воїнів є тяжкопоранені, важкохворі, а також військовослужбовці, молодші за 25 років.
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