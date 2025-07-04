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Как украинцы встречали освобожденных пленных — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 17:41
Обмен военнопленными 4 июля — украинцы встретили освобожденных защитников
Украинцы ждут освобожденных из плена защитников. Фото: Новини.LIVE

Между Украиной и Россией в пятницу, 4 июля, состоялся обмен военнопленными. Люди вышли на улицу встречать защитников, которых освободили из неволи.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Встреча воинов из российского плена 4 июля

Украинцы вышли встречать освобожденных защитников из российского плена. В руках они держали плакаты и флаги.

Зустріч полонених 4 липня
Украинцы ждут освобожденных из плена защитников. Фото: Новини.LIVE
Українці зустрічали воїнів з полону 4 липня
Украинцы ждут освобожденных из плена защитников. Фото: Новини.LIVE
Зустріч захисників, які повернулися з полону РФ 4 липня
Украинцы ждут освобожденных из плена защитников. Фото: Новини.LIVE
Українці з фото та прапорами 4 липня
Украинцы ждут освобожденных из плена защитников. Фото: Новини.LIVE
Зустріч звільнених з полону захисників 4 липня
Украинцы ждут освобожденных из плена защитников. Фото: Новини.LIVE
Обмін військовополоненими 4 липня
Украинцы ждут освобожденных из плена защитников. Фото: Новини.LIVE

Освобожденные военные защищали Украину на разных направлениях фронта.

Домой вернулись бойцы ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Государственной специальной службы транспорта, а также гражданские.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что обмены должны продолжаться и в дальнейшем, поскольку цель — освободить всех наших людей из российского плена.

А начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что среди освобожденных воинов есть тяжелораненые, тяжелобольные, а также военнослужащие моложе 25 лет.

война украинцы Украина пленные Россия обмен пленными
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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