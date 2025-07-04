Обмен военнопленными 4 июля — украинцы встретили освобожденных защитников

Как украинцы встречали освобожденных пленных — фоторепортаж
Между Украиной и Россией в пятницу, 4 июля, состоялся обмен военнопленными. Люди вышли на улицу встречать защитников, которых освободили из неволи.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Встреча воинов из российского плена 4 июля
Украинцы вышли встречать освобожденных защитников из российского плена. В руках они держали плакаты и флаги.
Освобожденные военные защищали Украину на разных направлениях фронта.
Домой вернулись бойцы ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Государственной специальной службы транспорта, а также гражданские.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что обмены должны продолжаться и в дальнейшем, поскольку цель — освободить всех наших людей из российского плена.
А начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что среди освобожденных воинов есть тяжелораненые, тяжелобольные, а также военнослужащие моложе 25 лет.
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