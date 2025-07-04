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Головна Новини дня Україна повернула з полону нову групу захисників — Зеленський

Україна повернула з полону нову групу захисників — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 13:31
Україна звільнила з полону нову групу військових і цивільних
Звільнений з полону чоловік. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Президент Володимир Зеленський повідомив про чергове повернення українських громадян із російського полону. За його словами, більшість звільнених утримувалися з 2022 року, і тепер вони знову вдома.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

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Глава держави наголосив, що серед звільнених — військовослужбовці, які боронили Україну на різних напрямках: Донеччині, зокрема в Маріуполі, а також на Луганщині, Харківщині та Херсонщині.

Йдеться про бійців Збройних Сил, Національної гвардії, прикордонників і військових Державної спеціальної служби транспорту. Також вдалося визволити й цивільних громадян.

Полонені
Звільнені з полону українці. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 

Зеленський подякував усім, хто залучений до процесу обміну, та підкреслив, що Україна продовжить боротися за звільнення кожного свого громадянина.

Обмін полоненими
Чоловіки вийшли з автобусу. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 

"Обміни мають тривати, і я дякую всім, хто це забезпечує. Мета України — звільнити всіх наших людей із російського полону. Дякую кожному, хто допомагає це робити", — написав Володимир Зеленський. 

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими додали, що на волю вийшли військовослужбовці різних підрозділів: Збройних Сил України, включно з Військово-Морськими Силами, Сухопутними військами, Десантно-штурмовими військами, Територіальною обороною та Силами спеціальних операцій, а також бійці Національної гвардії, прикордонники та військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту.

Обмін полоненими з Росією
Звільнений з полону чоловік. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 

Наймолодшому зі звільнених виповнилося лише 20 років, найстаршому — 59. До України також повернулися офіцери, сержанти й солдати. Багато хто з них перебував у полоні понад три роки, а частина була захоплена ще в 2022 році під час оборони Маріуполя. 

Усіх звільнених чекає повноцінний медичний огляд, реабілітація, як фізична, так і психологічна, а також виплата усіх належних коштів за час перебування в полоні.

Процес обміну триває відповідно до домовленостей у Стамбулі. Точну кількість звільнених осіб буде озвучено після завершення усіх етапів обміну. У нинішньому етапі взяв участь голова Координаційного штабу, начальник ГУР МО генерал-лейтенант Кирило Буданов.

Нагадаємо, звільнені з полону мають право на отримання соціальних пільг та гарантій. Новини.LIVE детально пояснювали всі нюанси.

Додамо, що раніше омбудсман Дмитро Лубінець заявляв, що Росія розпочала дезінформаційну кампанію, що влада України нібито не хоче повертати українців додому і саботує обміни. Також він повідомляв, як Росія чинить психологічний тиск на полонених.

Володимир Зеленський ЗСУ полонені Росія обмін полоненими обмін
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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