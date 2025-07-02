Інформаційні атаки проти України — РФ почала нову кампанію

Хакер за комп'ютером. Ілюстративне фото: pixabay.com

Росія почала інформаційну кампанію з дискредитації української влади в очах родин полонених. У РФ заявляють, що Україна нібито не хоче забирати своїх людей додому.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець під час пресконференції 2 липня, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Лубінець розповів, що представники Росії особисто телефонують родичам військовополонених та звинувачують українську владу в тому, що вона начебто не хоче забирати своїх військових з полону.

За його словами, для розв'язання цього питання росіяни пропонують написати окремі звернення до РФ та США, щоб таким чином дискредитувати Україну.

"За нашими даними, ця кампанія організована для того, щоб міжнародні партнери у різний спосіб перестали допомагати на підставі того, що українські органи влади, найвищі посадові особи були максимально дискредитовані в очах родин військовополонених та осіб, зниклих безвісти", — пояснив омбудсман.

Лубінець також зауважив, що протидією цим маніпуляціям повинно бути максимальне інформування таких родин про цю кампанію РФ.

Нагадаємо, раніше Дмитро Лубінець пояснив, як РФ тисне на полонених українських військових. Окупанти систематично застосовують психологічний тиск.

Крім того, омбудсман назвав кількість звернень, отриманих від родин полонених. Щодо їх звільнення ведеться активна робота з міжнародними партнерами.