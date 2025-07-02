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РФ начала информационную кампанию против Украины — детали

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 19:10
Информационные атаки против Украины — РФ начала новую кампанию
Хакер за компьютером. Иллюстративное фото: pixabay.com

Россия начала информационную кампанию по дискредитации украинской власти в глазах семей пленных. В РФ заявляют, что Украина якобы не хочет забирать своих людей домой.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции 2 июля, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Лубинец рассказал, что представители России лично звонят родственникам военнопленных и обвиняют украинскую власть в том, что она якобы не хочет забирать своих военных из плена.

По его словам, для решения этого вопроса россияне предлагают написать отдельные обращения к РФ и США, чтобы таким образом дискредитировать Украину.

"По нашим данным, эта кампания организована для того, чтобы международные партнеры разными способами перестали помогать на основании того, что украинские органы власти, высшие должностные лица, были максимально дискредитированы в глазах семей военнопленных и лиц пропавших без вести", — пояснил омбудсмен.

Лубинец также отметил, что противодействием этим манипуляциям должно быть максимальное информирование таких семей об этой кампании РФ.

Напомним, ранее Дмитрий Лубинец объяснил, как РФ давит на пленных украинских военных. Оккупанты систематически применяют психологическое давление.

Кроме того, омбудсмен назвал количество обращений, полученных от семей пленных. Относительно их освобождения ведется активная работа с международными партнерами.

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Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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