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Украина вернула из плена новую группу защитников — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 13:31
Украина освободила из плена новую группу военных и гражданских
Освобожденный из плена мужчина. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Президент Владимир Зеленский сообщил об очередном возвращении украинских граждан из российского плена. По его словам, большинство освобожденных удерживались с 2022 года, и теперь они снова дома.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

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Глава государства подчеркнул, что среди освобожденных — военнослужащие, которые защищали Украину на разных направлениях: Донецкой области, в частности в Мариуполе, а также на Луганщине, Харьковщине и Херсонщине.

Речь идет о бойцах Вооруженных Сил, Национальной гвардии, пограничников и военных Государственной специальной службы транспорта. Также удалось освободить и гражданских граждан.

Полонені
Освобожденные из плена украинцы. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Зеленский поблагодарил всех, кто вовлечен в процесс обмена, и подчеркнул, что Украина продолжит бороться за освобождение каждого своего гражданина.

Обмін полоненими
Мужчины вышли из автобуса. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

"Обмены должны продолжаться, и я благодарю всех, кто это обеспечивает. Цель Украины — освободить всех наших людей из российского плена. Спасибо каждому, кто помогает это делать", — написал Владимир Зеленский.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными добавили, что на свободу вышли военнослужащие различных подразделений: Вооруженных Сил Украины, включая Военно-Морские Силы, Сухопутные войска, Десантно-штурмовые войска, Территориальную оборону и Силы специальных операций, а также бойцы Национальной гвардии, пограничники и военнослужащие Государственной специальной службы транспорта.

Обмін полоненими з Росією
Освобожденный из плена мужчина. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Самому младшему из освобожденных исполнилось всего 20 лет, самому старшему — 59. В Украину также вернулись офицеры, сержанты и солдаты. Многие из них находились в плену более трех лет, а часть была захвачена еще в 2022 году во время обороны Мариуполя.

Всех освобожденных ждет полноценный медицинский осмотр, реабилитация, как физическая, так и психологическая, а также выплата всех положенных средств за время пребывания в плену.

Процесс обмена продолжается в соответствии с договоренностями в Стамбуле. Точное количество освобожденных лиц будет озвучено после завершения всех этапов обмена. В нынешнем этапе принял участие председатель Координационного штаба, начальник ГУР МО генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

Напомним, освобожденные из плена имеют право на получение социальных льгот и гарантий. Новини.LIVE подробно объясняли все нюансы.

Добавим, что ранее омбудсман Дмитрий Лубинец заявлял, что Россия начала дезинформационную кампанию, что власти Украины якобы не хотят возвращать украинцев домой и саботируют обмены. Также он сообщал, как Россия оказывает психологическое давление на пленных.

Владимир Зеленский ВСУ пленные Россия обмен пленными обмен
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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