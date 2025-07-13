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Главная Новости дня Отмерли нервы в конечностях, — военнопленный о плене в РФ

Отмерли нервы в конечностях, — военнопленный о плене в РФ

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 06:37
Нацгвардеец рассказал об ужасах плена РФ - новости Украины кадр с видео
Александр, бывший военнопленный

Нацгвардеец Александр, который выполнял боевое задание по охране и обороне Чернобыльской атомной электростанции, провел в плену РФ 3 года. Его обменяли в начале 2025 года, и более полугода мужчина проходит реабилитацию.

Александр рассказал Новини.LIVE об ужасах пребывания в колониях РФ.

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По его словам, россияне оккупировали ЧАЭС в первые часы вторжения. Воевать там с ними не было никакой возможности.

"Через нашу станцию зашли войска, которые шли на Киев. Очень большое количество самолетов, вертолетов, личного состава. Связи у нас уже не было, как и возможности физически воевать с ними. Нас было 1171 человек, а на руках только стрелковое оружие, пистолеты, автомат и маленький боекомплект. Так мы оказались у них в плену", — вспоминает Александр.

Сначала нацгвардейцев вывезли из здания ЧАЭС в Беларусь, оттуда — в Брянскую область. Там под них расконсервировали местное СИЗО. Через год украинских военнопленных перевезли в Тульскую область и удерживали уже на территории местной тюрьмы.

"Мы постоянно находились под видеонаблюдением, буквально 24/7. Еще мы постоянно стояли, садиться было запрещено. Ночью стабильно по два подъема. Будили, когда захотели. В основном в полночь и в 3 часа ночи. Опять нужно было стоять по часу. И так два года подряд", — рассказал мужчина.

Спрашиваю, как узнал об обмене и освобождении.

"Никак. Пришли, открыли камеру, сказали с вещами на выход, переодели, сняли на видео, что мы не имеем к ним претензий. Загрузили в автозак, дальше на аэродром. Даже в самолете мы не знали, что едем на обмен, хотя надеялись на него до последнего. Однако больше думали, что это очередной этап", — говорит мужчина.

После обмена прошло полгода, и все это время Александр находится на постоянной реабилитации. Признается, что чувствует себя плохо. Три года плена сильно подорвали его здоровье:

"Из-за этих постоянных побоев очень сложно идет восстановление. А из-за того, что постоянно стояли — в конечностях буквально поотмирали нервные окончания. Постоянно по госпиталям. После возвращения сделал себе татуировку в виде герба у ангела. Но с таким в плен лучше не попадать".

Напомним, в пятницу, 4 июля Украина и Россия провели очередной этап обмена военнопленными. Домой вернулись бойцы ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Государственной специальной службы транспорта, а также гражданские.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что с начала июня этого года на родную землю удалось вернуть сотни украинцев.

 

пленные війна ЧАЭС обмен пленными
Галина Остаповец - Журналист
Автор:
Галина Остаповец
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