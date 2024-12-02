Графіки відключення світла в Україні на завтра 3 грудня

Енергетик. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла в Україні завтра, 3 грудня, знову будуть застосовуватися. Вони діятимуть з 07:00 до 21:00.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у понеділок, 2 грудня.

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Відключення світла в Україні 3 грудня

Для побутових споживачів будуть такі обмеження:

07:00 — 08:00 — одна черга відключень;

08:00 — 19:00 — дві черги відключень;

19:00 — 21:00 — одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть з 06:00 до 22:00.

В Укренерго нагадали, що причиною є пошкодження енергообʼєктів під час масованого обстрілу 28 листопада. Також там зазначили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію варто дивитися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, коли світло повертається за графіком", — йдеться у повідомленні.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що в енергосистемі України все ще спостерігається дефіцит електроенергії. За його словами, відключення світла триватимуть протягом всієї зими.

Також ми писали, що малі модульні реактори (ММР) можуть стати варіантом, який зробить українську атомну енергетику більш гнучкою.