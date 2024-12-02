Графики отключения света в Украине на завтра 3 декабря

Отключение света завтра — в Укрэнерго обновили график
Графики отключения света в Украине завтра, 3 декабря, снова будут применяться. Они будут действовать с 07:00 до 21:00.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в понедельник, 2 декабря.
Отключение света в Украине 3 декабря
Для бытовых потребителей будут такие ограничения:
- 07:00 — 08:00 — одна очередь отключений;
- 08:00 — 19:00 — две очереди отключений;
- 19:00 — 21:00 — одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать с 06:00 до 22:00.
В Укрэнерго напомнили, что причиной является повреждение энергообъектов во время массированного обстрела 28 ноября. Также там отметили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию стоит смотреть на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях
"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно, когда свет возвращается по графику", — говорится в сообщении.
Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что в энергосистеме Украины все еще наблюдается дефицит электроэнергии. По его словам, отключение света будет продолжаться в течение всей зимы.
Также мы писали, что малые модульные реакторы (ММР) могут стать вариантом, который сделает украинскую атомную энергетику более гибкой.
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