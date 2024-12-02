Графики отключения света в Украине на завтра 3 декабря

Энергетик. Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Украине завтра, 3 декабря, снова будут применяться. Они будут действовать с 07:00 до 21:00.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в понедельник, 2 декабря.

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Отключение света в Украине 3 декабря

Для бытовых потребителей будут такие ограничения:

07:00 — 08:00 — одна очередь отключений;

08:00 — 19:00 — две очереди отключений;

19:00 — 21:00 — одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать с 06:00 до 22:00.

В Укрэнерго напомнили, что причиной является повреждение энергообъектов во время массированного обстрела 28 ноября. Также там отметили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию стоит смотреть на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно, когда свет возвращается по графику", — говорится в сообщении.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что в энергосистеме Украины все еще наблюдается дефицит электроэнергии. По его словам, отключение света будет продолжаться в течение всей зимы.

Также мы писали, что малые модульные реакторы (ММР) могут стать вариантом, который сделает украинскую атомную энергетику более гибкой.