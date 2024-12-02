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Отключение света завтра — в Укрэнерго обновили график

2 декабря 2024 18:31
Аркадий Пастула - Редактор
Графики отключения света в Украине на завтра 3 декабря
Энергетик. Фото: ДТЭК
Аркадий Пастула - Редактор

Графики отключения света в Украине завтра, 3 декабря, снова будут применяться. Они будут действовать с 07:00 до 21:00.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в понедельник, 2 декабря.

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Для бытовых потребителей будут такие ограничения: 

  • 07:00 — 08:00 — одна очередь отключений;
  • 08:00 — 19:00 — две очереди отключений;
  • 19:00 — 21:00 — одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать с 06:00 до 22:00.

В Укрэнерго напомнили, что причиной является повреждение энергообъектов во время массированного обстрела 28 ноября. Также там отметили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию стоит смотреть на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно, когда свет возвращается по графику", — говорится в сообщении.

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Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что в энергосистеме Украины все еще наблюдается дефицит электроэнергии. По его словам, отключение света будет продолжаться в течение всей зимы.

Также мы писали, что малые модульные реакторы (ММР) могут стать вариантом, который сделает украинскую атомную энергетику более гибкой.

электроэнергия Украина электроснабжение Укрэнерго отключения света графики отключений света

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