Відключення світла в Україні завтра — чого очікувати споживачам

Відключення світла завтра — в Укренерго звернулися до споживачів
Відключення світла в Україні завтра, 10 жовтня, не прогнозуються. Однак до споживачів електроенергії звернулися із проханням.
Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.
Відключення світла в Україні завтра
Протягом доби, 10 жовтня, заходи обмеження споживання не плануються.
"Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами в денні години — з 10:00 до 16:00", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні тариф на електроенергію для населення встановлено на рівні 4,32 грн за кВт*год. Відомо, що він залишатиметься таким до завершення опалювального сезону.
Також після завершення війни Україні безсумнівно знадобиться будувати нові енергетичні потужності. Вони будуть створюватися децентралізовано з використанням сучасних технологій.
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