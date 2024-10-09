Відключення світла в Україні завтра — чого очікувати споживачам

Аварійна бригада ДТЕК. Фото: ДТЕК

Відключення світла в Україні завтра, 10 жовтня, не прогнозуються. Однак до споживачів електроенергії звернулися із проханням.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

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Протягом доби, 10 жовтня, заходи обмеження споживання не плануються.

"Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами в денні години — з 10:00 до 16:00", — йдеться у повідомленні.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні тариф на електроенергію для населення встановлено на рівні 4,32 грн за кВт*год. Відомо, що він залишатиметься таким до завершення опалювального сезону.

Також після завершення війни Україні безсумнівно знадобиться будувати нові енергетичні потужності. Вони будуть створюватися децентралізовано з використанням сучасних технологій.