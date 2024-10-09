Отключение света в Украине завтра — чего ожидать потребителям

Аварийная бригада ДТЭК. Фото: ДТЭК

Отключение света в Украине завтра, 10 октября, не прогнозируется. Однако к потребителям электроэнергии обратились с просьбой.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

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Отключение света в Украине завтра

В течение суток, 10 октября, меры по ограничению потребления не планируются

"Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в дневные часы — с 10:00 до 16:00", — говорится в сообщении.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, в Украине тариф на электроэнергию для населения установлен на уровне 4,32 грн за кВт*ч. Известно, что он остается таким до завершения отопительного сезона.

Также после завершения войны Украине несомненно понадобится строить новые энергетические мощности. Они будут создаваться децентрализованно с использованием современных технологий.