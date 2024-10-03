Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Відключення світла взимку — експерт назвав найгірший з можливих сценаріїв arrow

Відключення світла взимку — експерт назвав найгірший з можливих сценаріїв

3 жовтня 2024 13:52
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Експерт розповів, як жовго не буде світла взимку
Фахівець проводить ремонт. Ілюстративне фото: Freepik
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Якщо російські загарбники влучать у підстанції будь-якої з підконтрольних Україні атомних електростанцій взимку її буде відключено, населення матиме не більше чотирьох годин світла на добу. У найгіршому варіанті можливо, що протягом кількох днів електроенергія може бути лише дві години за дві доби.

Про це в інтерв'ю OBOZ.UA заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Читайте також:

 

Ситуація зі світлом взимку

Харченко повідомив, що якщо зима буде холодною, тобто температура повітря триматиметься 5-15 градусів нижче нуля, пошкодження автотрансформаторів призведе до дуже тяжких наслідків.

"Найкращий сценарій виглядає як наявність електрики протягом 4 годин для домогосподарства. Це добрий сценарій. У поганому сценарії ми десь 2-3 дні будемо взагалі виходити з шоку і мати електрику через добу на 2 години, потім знову на 2 години", — зазначив Харченко.

Експерт також нагадав, що АЕС втрачає основу українського енергопостачання, на них базується вся енергосистема. У разі, якщо вивести їх з системи, дефіцит електроенергії не вдасться перекрити за рахунок імпорту світла з Європи.

Як захистити АЕС

Харченко зазначив, що для захисту атомних станцій Україна потребує додаткових засобів протиповітряної оборони, на які дуже великий дефіцит. Втім, навіть посилення ППО не дає гарантій збереження енергооб'єктів, адже масовані атаки можуть пробити практично будь-який захист.

Щодо ремонту енергоблоків АЕС Олександр Харченко нагадав, що вони відбуваються у таємному режимі.

"Це, мабуть, правильно, але, з іншого боку, не дозволяє оцінити те, наскільки якісно і правильно був організований ремонтний процес. Але ми дізнаємося про це вже там у грудні, січні, лютому", — наголосив директор Центру досліджень енергетики.

Нагадаємо, 28 вересня невідомий безпілотник атакував ЗАЕС: він вдарив по одній з підстанцій.

У Міненерго зазначили, що атака призвела до знеструмлення лінії живлення АЕС. Це поставило її на межу блекауту.

Україна АЕС зима війна в Україні відключення світла

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:56 У Харківській області внаслідок пожежі згоріло селище — є загиблі

14:47 Школа-бункер — під Одесою збудують протирадіаційне укриття за 117 млн грн

14:34 МОН підписало наказ про призначення грантів на навчання вступникам 2024 року

14:32 Новопризначений генсек НАТО Марк Рютте зустрівся із Зеленським — деталі

14:17 Замість Польщі опинився в Білорусі — прикордонники затримали ухилянта

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

14:13 Відстрочка для студентів — чи існує віковий поріг

14:13 Покупки у 50 тис. грн і не тільки — у ПФУ звернулись до субсидіантів

14:07 В Умані пояснили, як ізраїльські поліцейські допомагають українцям

14:07 Сирський відзвітував про роботу на фронті та нагородив бійців

14:04 Останній перехід на зимовий час в Україні — як підготуватися до змін

14:56 У Харківській області внаслідок пожежі згоріло селище — є загиблі

14:47 Школа-бункер — під Одесою збудують протирадіаційне укриття за 117 млн грн

14:34 МОН підписало наказ про призначення грантів на навчання вступникам 2024 року

14:32 Новопризначений генсек НАТО Марк Рютте зустрівся із Зеленським — деталі

14:17 Замість Польщі опинився в Білорусі — прикордонники затримали ухилянта

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

14:13 Відстрочка для студентів — чи існує віковий поріг

14:13 Покупки у 50 тис. грн і не тільки — у ПФУ звернулись до субсидіантів

14:07 В Умані пояснили, як ізраїльські поліцейські допомагають українцям

14:07 Сирський відзвітував про роботу на фронті та нагородив бійців

14:04 Останній перехід на зимовий час в Україні — як підготуватися до змін

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

1 жовтня 2024

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

30 вересня 2024

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

Text

13:29 Голова УІНП розповів, чи сприяє Польща пошуку тіл жертв Волинської трагедії

Text

13:00 Кращі танки ЗСУ на Курщині та гучна заява Буданова — ефір День.LIVE

Text

11:28 Які політичні маніпуляції застосовує Польща перед виборами — деталі від нардепки

Text

08:00 Вихід ЗСУ з Вугледару та кадрові ротації в українській розвідці — ефір Ранок.LIVE

2 жовтня 2024
Text

22:11 Експерт пояснив, що стало причиною втрати Вугледару та чим це загрожує

Text

17:50 Моторошна страта 16 військових ЗСУ та важлива заява США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:15 Вартість електроенергії для населення зросте — скільки доведеться платити

Text

13:42 У ЗСУ пояснили, чому важливо було звільнити агрегатний завод у Вовчанську

Text

13:38 У Польщі політики не розуміють, чому Сікорський говорить про Волинську трагедію

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

13:00 Пастка у Вугледарі та власне виробництво зброї в Україні — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня