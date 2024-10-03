Експерт розповів, як жовго не буде світла взимку

Фахівець проводить ремонт. Ілюстративне фото: Freepik

Якщо російські загарбники влучать у підстанції будь-якої з підконтрольних Україні атомних електростанцій взимку її буде відключено, населення матиме не більше чотирьох годин світла на добу. У найгіршому варіанті можливо, що протягом кількох днів електроенергія може бути лише дві години за дві доби.

Про це в інтерв'ю OBOZ.UA заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

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Ситуація зі світлом взимку

Харченко повідомив, що якщо зима буде холодною, тобто температура повітря триматиметься 5-15 градусів нижче нуля, пошкодження автотрансформаторів призведе до дуже тяжких наслідків.

"Найкращий сценарій виглядає як наявність електрики протягом 4 годин для домогосподарства. Це добрий сценарій. У поганому сценарії ми десь 2-3 дні будемо взагалі виходити з шоку і мати електрику через добу на 2 години, потім знову на 2 години", — зазначив Харченко.

Експерт також нагадав, що АЕС втрачає основу українського енергопостачання, на них базується вся енергосистема. У разі, якщо вивести їх з системи, дефіцит електроенергії не вдасться перекрити за рахунок імпорту світла з Європи.

Як захистити АЕС

Харченко зазначив, що для захисту атомних станцій Україна потребує додаткових засобів протиповітряної оборони, на які дуже великий дефіцит. Втім, навіть посилення ППО не дає гарантій збереження енергооб'єктів, адже масовані атаки можуть пробити практично будь-який захист.

Щодо ремонту енергоблоків АЕС Олександр Харченко нагадав, що вони відбуваються у таємному режимі.

"Це, мабуть, правильно, але, з іншого боку, не дозволяє оцінити те, наскільки якісно і правильно був організований ремонтний процес. Але ми дізнаємося про це вже там у грудні, січні, лютому", — наголосив директор Центру досліджень енергетики.

Нагадаємо, 28 вересня невідомий безпілотник атакував ЗАЕС: він вдарив по одній з підстанцій.

У Міненерго зазначили, що атака призвела до знеструмлення лінії живлення АЕС. Це поставило її на межу блекауту.