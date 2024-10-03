Эксперт рассказал, как желго не будет света зимой

Специалист производит ремонт. Иллюстративное фото: Freepik

Если российские захватчики попадут в подстанции любой из подконтрольных Украине атомных электростанций зимой, она будет отключена, население будет иметь не более четырех часов света в сутки. В худшем варианте возможно, что в течение нескольких дней электроэнергия может быть всего два часа в двое суток.

Об этом в интервью OBOZ.UA заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

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Ситуация со светом зимой

Харченко сообщил, что если зима будет холодной, то есть температура воздуха будет держаться 5-15 градусов ниже нуля, повреждение автотрансформаторов приведет к очень тяжелым последствиям.

"Лучший сценарий выглядит как наличие электричества в течение 4 часов для домохозяйства. Это хороший сценарий. В плохом сценарии мы где-то 2-3 дня будем вообще выходить из шока и иметь электричество через сутки на 2 часа, потом снова на 2 часа", — отметил Харченко.

Эксперт также напомнил, что АЭС теряет основу украинского энергоснабжения, на них основывается вся энергосистема. В случае, если их вывести из системы, дефицит электроэнергии не удастся перекрыть за счет импорта света из Европы.

Как защитить АЭС

Харченко отметил, что для защиты атомных станций Украина нуждается в дополнительных средствах противовоздушной обороны, на которые очень велик дефицит. Впрочем, даже усиление ПВО не дает гарантий сохранения энергообъектов, ведь массированные атаки могут пробить практически любую защиту.

Относительно ремонта энергоблоков АЭС Александр Харченко напомнил, что они проходят в тайном режиме.

"Это, наверное, правильно, но, с другой стороны, не позволяет оценить то, насколько качественно и правильно был организован ремонтный процесс. Но мы узнаем об этом уже там в декабре, январе, феврале", — подчеркнул директор Центра исследований энергетики.

Напомним, 28 сентября неизвестный беспилотник атаковал ЗАЭС: он ударил по одной из подстанций.

В Минэнерго отметили, что атака привела к обесточиванию линии питания АЭС. Это поставило ее на грань блекаута.