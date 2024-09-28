В результаті атаки дрона на ЗАЕС постраждала підстанція

Представник МАГАТЕ біля ЗАЕС. Фото: Reuters

Невідомий безпілотник атакував Запорізьку атомну електростанцію. Він вдарив по одній з підстанцій ЗАЕС.

Про це повідомляє "Ми Україна" з посиланням на представників МАГАТЕ.

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За словами спеціалістів МАГАТЕ, 21 вересня безпілотник вдарив по підстанції, що живить електроенергією важливі об'єкти та апаратуру ЗАЕС. Ця підстанція знаходиться всього в 300 метрах від самої атомної електростанції.

Представники міжнародного агентства відвідали територію удару і помітили пошкодження на одному з двох трансформаторів. Також знайшли залишки невідомого дрона.

Нагадаємо, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що всі реактори Запорізької атомної електростанції залишатимуться в стані "холодної зупинки" до завершення війни. Рішення ухвалене через постійну загрозу безпеці тимчасово окупованої станції.

Раніше Новини.LIVE писали, що незалежна експертка із ядерної енергетики та ядерної безпеки розповіла, що горіло на території Запорізької АЕС 11 серпня. За словами Ольги Кошарної, на території ЗАЕС росіяни свідомо підпалили генератор і запас палива для створення "ефектної картинки", у якій можна звинуватити Україну.