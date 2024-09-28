В результате атаки дрона на ЗАЭС пострадала подстанция

Представитель МАГАТЭ возле ЗАЭС. Фото: Reuters

Неизвестный беспилотник атаковал Запорожскую атомную электростанцию. Он ударил по одной из подстанций ЗАЭС.

Об этом сообщает "Ми Україна" со ссылкой на представителей МАГАТЭ.

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По словам специалистов МАГАТЭ, 21 сентября беспилотник ударил по подстанции, питающей электроэнергией важные объекты и аппаратуру ЗАЭС. Эта подстанция находится всего в 300 метрах от самой атомной электростанции.

Представители международного агентства посетили территорию удара и заметили повреждение на одном из двух трансформаторов. Также нашли остатки неизвестного дрона.

Напомним, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что все реакторы Запорожской атомной электростанции будут оставаться в состоянии "холодной остановки" до завершения войны. Решение принято из-за постоянной угрозы безопасности временно оккупированной станции.

Ранее Новини.LIVE писали, что независимій эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности рассказала, что горело на территории Запорожской АЭС 11 августа. По словам Ольги Кошарной, на территории ЗАЭС россияне сознательно подожгли генератор и запас топлива для создания "эффектной картинки", в которой можно обвинить Украину.