В результате атаки дрона на ЗАЭС пострадала подстанция

ЗАЭС, вероятно, атаковал неизвестный БпЛА — в МАГАТЭ сделали заявление
Неизвестный беспилотник атаковал Запорожскую атомную электростанцию. Он ударил по одной из подстанций ЗАЭС.
Об этом сообщает "Ми Україна" со ссылкой на представителей МАГАТЭ.
Как дрон атаковал ЗАЭС
По словам специалистов МАГАТЭ, 21 сентября беспилотник ударил по подстанции, питающей электроэнергией важные объекты и аппаратуру ЗАЭС. Эта подстанция находится всего в 300 метрах от самой атомной электростанции.
Представители международного агентства посетили территорию удара и заметили повреждение на одном из двух трансформаторов. Также нашли остатки неизвестного дрона.
Напомним, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что все реакторы Запорожской атомной электростанции будут оставаться в состоянии "холодной остановки" до завершения войны. Решение принято из-за постоянной угрозы безопасности временно оккупированной станции.
Ранее Новини.LIVE писали, что независимій эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности рассказала, что горело на территории Запорожской АЭС 11 августа. По словам Ольги Кошарной, на территории ЗАЭС россияне сознательно подожгли генератор и запас топлива для создания "эффектной картинки", в которой можно обвинить Украину.
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