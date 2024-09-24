Відключення світла в Україні 25 вересня — прогноз від Укренерго

Відключення світла в Україні — який прогноз дали енергетики на завтра
У середу, 25 вересня, заходи щодо обмеження електропостачання не прогнозуються. Проте українці мають економити електроенергію.
Про це повідомили в пресслужбі Укренерго.
Відключення світла в Україні
Згідно з інформацією від Укренерго, графіки відключень 25 вересня застосовувати не будуть.
"Заходи обмеження не прогнозуються", — зазначили енергетики.
Однак з метою запобігання перевантаження мережі компанія закликає споживачів користуватися електроенергією ощадливо в періоди пікового навантаження.
"Через пошкодження, яких зазнали великі теплові та гідроелектростанції внаслідок російських обстрілів, українська енергосистема відчуває дефіцит потужності в години максимального споживання. Тому увечері зберігається необхідність споживати електроенергію ощадливо, не вмикаючи кілька потужних електроприладів одночасно", — йдеться у повідомленні.
В Укренерго додали, що найменше навантаження на енергосистему фіксується у період високої сонячної активності та ефективної роботи промислових і побутових СЕС.
"Тому період з 10:00 до 16:00 — найкраще підходить для користування пралками, прасками, електроплитами", — підсумували у компанії.
Раніше ми повідомляли, що відключення світла взимку будуть з майже стовідсотковою ймовірністю. Адже в часи пікового споживання Україна може забезпечити лише близько 70% споживання.
В уряді ж прогнозують, що, за оптимістичного сценарію, світло взимку вимикатимуть лише при сильних морозах.
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