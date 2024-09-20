За яких умов взимку вимикатимуть світло - в уряді дали відповідь

Аварійна бригада ДТЕК. Фото: ДТЕК

В Україні взимку прогнозують відключення електроенергії у споживачів через дефіцит. Однак за оптимістичного сценарію, обмеження будуть застосовувати лише під час сильних морозів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на анонімне джерело у Кабміні.

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За словами чиновника, до кінця жовтня — початку листопада проблем з енергопостачанням не прогнозується. Водночас у Кабміні зберігають оптимізм, не зважаючи на ризики повторних обстрілів і як наслідок дефіциту генерації.

Як пише видання, за оптимістичного сценарію, наступна зима пройде як і минула — практично без відключень. Та вони все ж можуть бути у дні сильних морозів від -10 °C.

В уряді зауважили, що наразі в Україні енергооб'єкти під високим рівнем захисту, а також в експлуатацію було введено додаткову генерацію й збільшено імпорт.