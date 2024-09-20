При каких условиях зимой будут выключать свет - в правительстве ответили

Аварийная бригада ДТЭК. Фото: ДТЭК

В Украине зимой прогнозируют отключение электроэнергии у потребителей из-за дефицита. Однако при оптимистическом сценарии ограничения будут применять только во время сильных морозов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на анонимный источник в Кабмине.

Читайте также:

Отключение света зимой

По словам чиновника, до конца октября — начала ноября проблем с энергоснабжением не прогнозируется. В то же время, в Кабмине сохраняют оптимизм, несмотря на риски повторных обстрелов и как следствие дефицита генерации.

Как пишет издание, по оптимистическому сценарию следующая зима пройдет так же, как и прошлая — практически без отключений. Но они могут быть в дни сильных морозов от -10 °C.

В правительстве отметили, что в настоящее время в Украине энергообъекты под высоким уровнем защиты, а также в эксплуатацию была введена дополнительная генерация и увеличен импорт.