Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Отключение света в Украине — какой прогноз дали энергетики на завтра arrow

Отключение света в Украине — какой прогноз дали энергетики на завтра

24 сентября 2024 23:51
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Отключение света в Украине 25 сентября — прогноз от Укрэнерго
Работы на линии электропередач. Фото: РБК-Украина
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В среду, 25 сентября, меры по ограничению электроснабжения не прогнозируются. Однако украинцы должны экономить электроэнергию.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

Читайте также:

Отключение света в Украине

Согласно информации от Укрэнерго, графики отключений 25 сентября применять не будут.

"Меры ограничения не прогнозируются", — отметили энергетики.

Однако с целью предотвращения перегрузки сети компания призывает потребителей пользоваться электроэнергией бережливо в периоды пиковой нагрузки.

"Из-за повреждений, понесенных большими тепловыми и гидроэлектростанциями в результате российских обстрелов — украинская энергосистема испытывает дефицит мощности в часы максимального потребления. Поэтому вечером сохраняется необходимость потреблять электроэнергию бережливо, не включая несколько мощных электроприборов одновременно", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго добавили, что минимальная нагрузка на энергосистему фиксируется в период высокой солнечной активности и эффективной работы промышленных и бытовых СЭС.

"Поэтому период с 10:00 до 16:00 — лучше всего подходит для пользования стиралками, утюгами, электроплитами", — подытожили в компании.

null
Информация от Укрэнерго

Ранее мы сообщали, что отключения света зимой будут с почти стопроцентной вероятностью. Ведь во времена пикового потребления Украина может обеспечить всего около 70% потребления.

В правительстве же прогнозируют, что при оптимистическом сценарии свет зимой будут выключать только при сильных морозах.

Укрэнерго ДТЭК энергетика свет графики отключений света

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:33 Оккупанты снова обстреляли Запорожье — в ОВА показали фото последствий удара

00:30 Проверка документов ТЦК на улице — когда это законно

00:21 Умеров ответил, как реформируется система закупки питания для армии

00:06 Может ли 17-летний парень выехать за границу — ответ юриста

24 сентября 2024

23:51 Отключение света в Украине — какой прогноз дали энергетики на завтра

23:39 Турция выступила за территориальную целостность Украины — заявление Эрдогана

23:31 Не берут на учебный полигон — что делать военнообязанному

23:14 Зеленский заявил, что Россия хочет атаковать три украинские АЭС

23:13 Зеленский в ООН раскрыл циничные планы России и упомянул об уставе организации

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

23:03 В Одессе раздался мощный взрыв — что известно

00:33 Оккупанты снова обстреляли Запорожье — в ОВА показали фото последствий удара

00:30 Проверка документов ТЦК на улице — когда это законно

00:21 Умеров ответил, как реформируется система закупки питания для армии

00:06 Может ли 17-летний парень выехать за границу — ответ юриста

24 сентября 2024

23:51 Отключение света в Украине — какой прогноз дали энергетики на завтра

23:39 Турция выступила за территориальную целостность Украины — заявление Эрдогана

23:31 Не берут на учебный полигон — что делать военнообязанному

23:14 Зеленский заявил, что Россия хочет атаковать три украинские АЭС

23:13 Зеленский в ООН раскрыл циничные планы России и упомянул об уставе организации

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

23:03 В Одессе раздался мощный взрыв — что известно

Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

Text

21:37 Нардеп объяснил, почему трудно защитить Харьков системами ПВО

Text

17:51 Атака на Харьков и миллион новых повесток от ТЦК – эфир Вечір.LIVE

Text

14:07 Нардеп объяснил, что нужно учитывать, прежде чем отправлять бойцов на передовую

Text

13:16 Подполковник ВСУ назвал оружие РФ, которого не хватает украинским военным

Text

13:00 Зеленский в США и угроза окружения Угледара — эфир День.LIVE

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

12:27 ТЦК нуждается в реформах — нардеп предложил перейти на систему НАТО

Text

12:25 Нардеп назвала сценарий, по которому можно поднять зарплаты военным

Text

11:10 Нардеп объяснила, почему многие задержанные коррупционеры не осуждаются

Text

10:06 Военный ВСУ поделился самым креативным способом применения дронов

Text

08:00 Коррупция в прокуратуре и встреча Зеленского с Шольцом в США — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью