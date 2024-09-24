Отключение света в Украине 25 сентября — прогноз от Укрэнерго

Работы на линии электропередач. Фото: РБК-Украина

В среду, 25 сентября, меры по ограничению электроснабжения не прогнозируются. Однако украинцы должны экономить электроэнергию.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

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Согласно информации от Укрэнерго, графики отключений 25 сентября применять не будут.

"Меры ограничения не прогнозируются", — отметили энергетики.

Однако с целью предотвращения перегрузки сети компания призывает потребителей пользоваться электроэнергией бережливо в периоды пиковой нагрузки.

"Из-за повреждений, понесенных большими тепловыми и гидроэлектростанциями в результате российских обстрелов — украинская энергосистема испытывает дефицит мощности в часы максимального потребления. Поэтому вечером сохраняется необходимость потреблять электроэнергию бережливо, не включая несколько мощных электроприборов одновременно", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго добавили, что минимальная нагрузка на энергосистему фиксируется в период высокой солнечной активности и эффективной работы промышленных и бытовых СЭС.

"Поэтому период с 10:00 до 16:00 — лучше всего подходит для пользования стиралками, утюгами, электроплитами", — подытожили в компании.

Информация от Укрэнерго

Ранее мы сообщали, что отключения света зимой будут с почти стопроцентной вероятностью. Ведь во времена пикового потребления Украина может обеспечить всего около 70% потребления.

В правительстве же прогнозируют, что при оптимистическом сценарии свет зимой будут выключать только при сильных морозах.