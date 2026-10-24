Люди на вулиці під час відключень світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У суботу, 25 жовтня, у частині областей України запровадять погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів. Також обмежуватимуть потужність для промисловості. Причина — наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти.

Про це повідомили в Укренерго, інформує Новини.LIVE.

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Допис Укренерго. Фото: скриншот

Коли діятимуть обмеження

У суботу графіки застосовуватимуть у такі проміжки часу:

06:00–23:59 — графіки обмеження потужності для промисловості;

— графіки обмеження потужності для промисловості; 07:00–23:59 — погодинні відключення для всіх категорій споживачів обсягом від однієї до двох черг.

В енергетиків наголошують, що через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися. Тому споживачам радять стежити за оновленнями та графіками на офіційних сторінках операторів систем розподілу у своїх регіонах. Також українців закликають ощадливо використовувати електроенергію.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що взимку українці можуть зіткнутися з тривалими відключеннями електроенергії, аж до 20 годин на добу за найгіршого сценарію. За словами енергетичного експерта Юрія Корольчука, такий розвиток подій залежатиме від інтенсивності російських атак на енергетичну інфраструктуру та масштабів пошкоджень.

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Також Новини.LIVE писали, що на заході України цієї зими відключення світла, за базовим прогнозом енергетичного експерта Геннадія Рябцева, можуть охоплювати одну-дві черги споживачів. Обмеження очікуються переважно після масованих атак на енергетичну інфраструктуру та на час відновлювальних робіт.