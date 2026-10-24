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Головна Новини дня Відключення світла в Україні 25 жовтня: коли діятимуть графіки

Відключення світла в Україні 25 жовтня: коли діятимуть графіки

Ua ru
24 жовтня 2026 19:35
Відключення світла 25 жовтня: де діятимуть графіки та обмеження Новини.LIVE
Люди на вулиці під час відключень світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У суботу, 25 жовтня, у частині областей України запровадять погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів. Також обмежуватимуть потужність для промисловості. Причина — наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти.

Про це повідомили в Укренерго, інформує Новини.LIVE.

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Відключення світла в Україні 25 жовтня: коли діятимуть графіки - фото 1
Допис Укренерго. Фото: скриншот

Коли діятимуть обмеження

У суботу графіки застосовуватимуть у такі проміжки часу:

  • 06:00–23:59 — графіки обмеження потужності для промисловості;
  • 07:00–23:59 — погодинні відключення для всіх категорій споживачів обсягом від однієї до двох черг.

В енергетиків наголошують, що через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися. Тому споживачам радять стежити за оновленнями та графіками на офіційних сторінках операторів систем розподілу у своїх регіонах. Також українців закликають ощадливо використовувати електроенергію.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що взимку українці можуть зіткнутися з тривалими відключеннями електроенергії, аж до 20 годин на добу за найгіршого сценарію. За словами енергетичного експерта Юрія Корольчука, такий розвиток подій залежатиме від інтенсивності російських атак на енергетичну інфраструктуру та масштабів пошкоджень.

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Також Новини.LIVE писали, що на заході України цієї зими відключення світла, за базовим прогнозом енергетичного експерта Геннадія Рябцева, можуть охоплювати одну-дві черги споживачів. Обмеження очікуються переважно після масованих атак на енергетичну інфраструктуру та на час відновлювальних робіт.

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Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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