Люди на улице во время отключений света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В субботу, 25 октября, в некоторых областях Украины будут введены почасовые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей. Также будут ограничивать мощность для промышленности. Причина — последствия массированных российских атак на энергетические объекты.

Об этом сообщили в "Укрэнерго", передает Новини.LIVE.

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Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Когда будут действовать ограничения

В субботу графики будут применяться в следующие промежутки времени:

06:00–23:59 — графики ограничения мощности для промышленности;

— графики ограничения мощности для промышленности; 07:00–23:59 — почасовые отключения для всех категорий потребителей в объеме от одной до двух очередей.

В энергетической отрасли отмечают, что из-за российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Поэтому потребителям рекомендуют следить за обновлениями и графиками на официальных страницах операторов систем распределения в своих регионах. Также украинцев призывают экономно использовать электроэнергию.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что зимой украинцы могут столкнуться с длительными отключениями электроэнергии — вплоть до 20 часов в сутки при самом неблагоприятном сценарии. По словам энергетического эксперта Юрия Корольчука, такое развитие событий будет зависеть от интенсивности российских атак на энергетическую инфраструктуру и масштабов повреждений.

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Также Новини.LIVE писали, что на западе Украины этой зимой отключения света, согласно базовому прогнозу энергетического эксперта Геннадия Рябцева, могут охватывать одну-две очереди потребителей. Ограничения ожидаются преимущественно после массированных атак на энергетическую инфраструктуру и на время восстановительных работ.