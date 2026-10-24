Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Отключение света в Украине 25 октября: когда будут действовать графики

Отключение света в Украине 25 октября: когда будут действовать графики

Ua ru
24 октября 2026 19:35
Отключение электричества 25 октября: где будут действовать графики и ограничения Новини.LIVE
Люди на улице во время отключений света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В субботу, 25 октября, в некоторых областях Украины будут введены почасовые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей. Также будут ограничивать мощность для промышленности. Причина — последствия массированных российских атак на энергетические объекты.

Об этом сообщили в "Укрэнерго", передает Новини.LIVE.

Реклама
Отключение света в Украине 25 октября: когда будут действовать графики - фото 1
Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Когда будут действовать ограничения

В субботу графики будут применяться в следующие промежутки времени:

  • 06:00–23:59 — графики ограничения мощности для промышленности;
  • 07:00–23:59 — почасовые отключения для всех категорий потребителей в объеме от одной до двух очередей.

В энергетической отрасли отмечают, что из-за российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Поэтому потребителям рекомендуют следить за обновлениями и графиками на официальных страницах операторов систем распределения в своих регионах. Также украинцев призывают экономно использовать электроэнергию.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что зимой украинцы могут столкнуться с длительными отключениями электроэнергии — вплоть до 20 часов в сутки при самом неблагоприятном сценарии. По словам энергетического эксперта Юрия Корольчука, такое развитие событий будет зависеть от интенсивности российских атак на энергетическую инфраструктуру и масштабов повреждений.

Читайте также:

Также Новини.LIVE писали, что на западе Украины этой зимой отключения света, согласно базовому прогнозу энергетического эксперта Геннадия Рябцева, могут охватывать одну-две очереди потребителей. Ограничения ожидаются преимущественно после массированных атак на энергетическую инфраструктуру и на время восстановительных работ.

война в Украине отключения света свет ограничения графики отключений света
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации