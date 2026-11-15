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Головна Новини дня Відключення світла: Укренерго назвало графіки на завтра

Відключення світла: Укренерго назвало графіки на завтра

Ua ru
15 листопада 2026 20:21
Відключення світла 16 листопада: Укренерго оголосило графіки на добу
Енергетики ремонтують мережу. Фото: facebook.com/kharkivoblenergo

У понеділок, 16 листопада, у частині областей України протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії через наслідки російських атак на енергосистему. За інформацією НЕК "Укренерго", для всіх категорій споживачів застосовуватимуть обмеження обсягом від однієї до трьох черг, а для промисловості додатково передбачені графіки обмеження потужності.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на НЕК "Укренерго".

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Укрэнерго, графики отключения на 16 ноября
Повідомлення "Укренерго". Фото: скриншот

Відключення світла 16 листопада

За інформацією енергетиків, обмеження електропостачання запровадять у частині регіонів країни. Вони діятимуть цілодобово, однак конкретні години знеструмлень залежатимуть від графіків місцевих операторів системи розподілу.

Для побутових та інших категорій споживачів передбачені погодинні відключення обсягом від однієї до трьох черг.

Водночас промислові підприємства працюватимуть в умовах графіків обмеження потужності, які також діятимуть упродовж доби.

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Причиною відключень залишаються пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак. В "Укренерго" наголосили, що ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням пошкодженого обладнання та електромереж.

Енергетики закликали громадян перевіряти актуальні години відключень на офіційних ресурсах обленерго, оскільки графіки можуть відрізнятися залежно від регіону та конкретної адреси.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що 9 листопада російські військові атакували FPV-дроном автомобіль енергетиків у Сумах. Унаслідок удару поранення отримали троє працівників "Укренерго". Усіх постраждалих госпіталізували, причому один із них перебував у тяжкому стані.

Також Новини.LIVE писав, що директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив про захист практично всіх ключових підстанцій "Укренерго". Експерт спростував слова народного депутата Сергія Нагорняка про те, що компанія захистила лише 30% основних трансформаторів.

Укренерго відключення світла світло Електрика графіки відключень світла
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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