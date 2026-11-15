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Главная Новости дня Отключение электричества: Укрэнерго опубликовало графики на завтра

Отключение электричества: Укрэнерго опубликовало графики на завтра

Ua ru
15 ноября 2026 20:21
Отключение электричества 16 ноября: Укрэнерго объявило графики на сутки
Энергетики ремонтируют сеть. Фото: facebook.com/kharkivoblenergo

В понедельник, 16 ноября, в части областей Украины в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии из-за последствий российских атак на энергосистему. По информации НЭК "Укрэнерго", для всех категорий потребителей будут применять ограничения объемом от одной до трех очередей, а для промышленности дополнительно предусмотрены графики ограничения мощности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".

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Укрэнерго, графики отключения на 16 ноября
Сообщение "Укрэнерго". Фото: скриншот

Отключения света 16 ноября

По информации энергетиков, ограничения электроснабжения введут в части регионов страны. Они будут действовать круглосуточно, однако конкретные часы отключений будут зависеть от графиков местных операторов системы распределения.

Для бытовых и других категорий потребителей предусмотрены почасовые отключения объемом от одной до трех очередей.

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В то же время промышленные предприятия будут работать в условиях графиков ограничения мощности, которые также будут действовать в течение суток.

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Причиной отключений остаются повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских атак. В "Укрэнерго" подчеркнули, что ремонтные бригады круглосуточно работают над восстановлением поврежденного оборудования и электросетей.

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Энергетики призвали граждан проверять актуальные часы отключений на официальных ресурсах облэнерго, поскольку графики могут отличаться в зависимости от региона и конкретного адреса.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что 9 ноября российские военные атаковали FPV-дроном автомобиль энергетиков в Сумах. В результате удара ранения получили трое работников "Укрэнерго". Всех пострадавших госпитализировали, причем один из них находился в тяжелом состоянии.

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Также Новини.LIVE писал, что директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил о защите практически всех ключевых подстанций "Укрэнерго". Эксперт опроверг слова народного депутата Сергея Нагорняка о том, что компания защитила лишь 30% основных трансформаторов.

Укрэнерго отключения света свет Электричество графики отключений света
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва
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