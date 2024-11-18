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Відключення світла — у низці областей скасували графіки

18 листопада 2024 09:05
Аркадій Пастула - Редактор
Відключення світла 18 листопада — у чотирьох областях скасували графіки
Енергетики. Фото: ДТЕК
Аркадій Пастула - Редактор

У деяких областях України у понеділок, 18 листопада, скасували графіки відключень світла. Йдеться про чотири області.

Про це йдеться на сайтах обленерго.

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Скасування відключень світла

"В 07:39 18.11.24 отримано розпорядження диспетчера НЕК "Укренерго" про відміну ГПВ на 18.11.24 р. до окремої команди", — повідомляє "Закарпаттяобленерго".

Відомо, що графіки відключень електроенергії не будуть застосуватися в чотирьох областях: 

  • Івано-Франківській;
  • Львівській;
  • Закарпатській;
  • Рівненській.
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Допис "Закарпаттяобленерго". Фото: скриншот

Нагадаємо, 17 листопада окупанти атакували енергетичні об'єкти України. Під час обстрілу були введені екстрені відключення світла.

Також в Укренерго повідомляли, що 18 листопада в усіх регіонах будуть впроваджені обмеження на споживання електроенергії

електроенергія Україна обстріли сфера енергетики електропостачання відключення світла

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