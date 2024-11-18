Відключення світла 18 листопада — у чотирьох областях скасували графіки

Відключення світла — у низці областей скасували графіки
У деяких областях України у понеділок, 18 листопада, скасували графіки відключень світла. Йдеться про чотири області.
Про це йдеться на сайтах обленерго.
Скасування відключень світла
"В 07:39 18.11.24 отримано розпорядження диспетчера НЕК "Укренерго" про відміну ГПВ на 18.11.24 р. до окремої команди", — повідомляє "Закарпаттяобленерго".
Відомо, що графіки відключень електроенергії не будуть застосуватися в чотирьох областях:
- Івано-Франківській;
- Львівській;
- Закарпатській;
- Рівненській.
Нагадаємо, 17 листопада окупанти атакували енергетичні об'єкти України. Під час обстрілу були введені екстрені відключення світла.
Також в Укренерго повідомляли, що 18 листопада в усіх регіонах будуть впроваджені обмеження на споживання електроенергії.
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