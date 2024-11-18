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Отключение света — в ряде областей отменили графики

18 ноября 2024 09:05
Аркадий Пастула - Редактор
Отключение света 18 ноября — в четырех областях отменили графики
Энергетики. Фото: ДТЭК
Аркадий Пастула - Редактор

В некоторых областях Украины в понедельник, 18 ноября, отменили графики отключения света. Речь идет о четырех областях.

Об этом говорится на сайтах облэнерго.

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Отмена отключений света

"В 07:39 18.11.24 получено распоряжение диспетчера НЭК "Укрэнерго" об отмене ГПВ на 18.11.24 г. до отдельной команды", — сообщает "Закарпатьеоблэнерго".

Известно, что графики отключений электроэнергии не будут применяться в четырех областях:

  • Ивано-Франковский;
  • Львовской;
  • Закарпатской;
  • Ровенской.
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Пост "Закарпатьеоблэнерго". Фото: скриншот

Напомним, 17 ноября оккупанты атаковали энергетические объекты Украины. Во время обстрела были введены экстренные отключения света.

Также в Укрэнерго сообщали, что 18 ноября во всех регионах будут введены ограничения на потребление электроэнергии.

электроэнергия Украина обстрелы сфера энергетики электроснабжение отключения света

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