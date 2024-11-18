Отключение света 18 ноября — в четырех областях отменили графики

Отключение света — в ряде областей отменили графики
В некоторых областях Украины в понедельник, 18 ноября, отменили графики отключения света. Речь идет о четырех областях.
Об этом говорится на сайтах облэнерго.
Отмена отключений света
"В 07:39 18.11.24 получено распоряжение диспетчера НЭК "Укрэнерго" об отмене ГПВ на 18.11.24 г. до отдельной команды", — сообщает "Закарпатьеоблэнерго".
Известно, что графики отключений электроэнергии не будут применяться в четырех областях:
- Ивано-Франковский;
- Львовской;
- Закарпатской;
- Ровенской.
Напомним, 17 ноября оккупанты атаковали энергетические объекты Украины. Во время обстрела были введены экстренные отключения света.
Также в Укрэнерго сообщали, что 18 ноября во всех регионах будут введены ограничения на потребление электроэнергии.
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