Отключение света 18 ноября — в четырех областях отменили графики

Энергетики. Фото: ДТЭК

В некоторых областях Украины в понедельник, 18 ноября, отменили графики отключения света. Речь идет о четырех областях.

Об этом говорится на сайтах облэнерго.

Читайте также:

Отмена отключений света

"В 07:39 18.11.24 получено распоряжение диспетчера НЭК "Укрэнерго" об отмене ГПВ на 18.11.24 г. до отдельной команды", — сообщает "Закарпатьеоблэнерго".

Известно, что графики отключений электроэнергии не будут применяться в четырех областях:

Ивано-Франковский;

Львовской;

Закарпатской;

Ровенской.

Пост "Закарпатьеоблэнерго". Фото: скриншот

Напомним, 17 ноября оккупанты атаковали энергетические объекты Украины. Во время обстрела были введены экстренные отключения света.

Также в Укрэнерго сообщали, что 18 ноября во всех регионах будут введены ограничения на потребление электроэнергии.