Графік відключення світла 20 листопада — де не буде електрики

У всіх областях України 20 листопада діятимуть графіки відключення світла. Це зумовлено сьогоднішньою та попередніми атаками РФ на енергооб'єкти.

Про це повідомили в Укренерго.

Графік відключення світла 20 листопада

В Укренерго розповіли, що 20 листопада у всіх областях застосують заходи обмеження споживання. Причиною цього є наслідки сьогоднішньої та попередніх масованих атак Росії на енергетичні об'єкти України.

Так, графіки погодинних відключень завтра діятимуть з 00:00 до 23:59 обсягом від 2,5 до 4 черг. В такі ж години діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — зазначили у відомстві.

Крім того, українців закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'явиться за графіком.

Нагадаємо, 19 листопада зранку у регіонах України запровадили екстрені вимкнення електрики. Російська армія вкотре завдала ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури.

Крім того, в Укренерго заявили про ризики нерівномірних графіків відключень. Потенційні обмеження можуть тривати до весни.