Україна
У регіонах України запровадили екстрені вимкнення електрики

У регіонах України запровадили екстрені вимкнення електрики

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 08:15
Оновлено: 08:15
Екстрені відключення електроенергії в Україні 19 листопада — пояснення Міненерго
Енергетик на ЛЕП. Фото: ДТЕК

Російська армія вкотре завдала ударів по об’єктах української енергетичної інфраструктури. Унаслідок атаки в кількох регіонах країни 19 листопада запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомила пресслужба Міненерго. 

Читайте також:

Відключення світла в Україні 19 листопада

У Міністерстві енергетики уточнюють, що такі обмеження є вимушеним кроком для утримання енергосистеми в робочому стані на тлі нової хвилі масованих обстрілів.

У відомстві наголошують, що бригади рятувальників та енергетиків розпочнуть відновлювальні роботи одразу після того, як дозволить безпекова ситуація. Завданням фахівців стане оперативна ліквідація наслідків атаки й повернення електропостачання в постраждалі регіони. Уточнюється, що аварійні відключення скасують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Нагадаємо,  глава Укренерго Віталій Зайченко пояснив, чому українцям варто підготуватися до зимових відключень електроенергії.

Також медики пояснили, як блекаути впливають на здоров'я людини.

Міненерго електроенергія Укренерго ДТЕК відключення світла графіки відключень світла
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
