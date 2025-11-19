Екстрені відключення електроенергії в Україні 19 листопада — пояснення Міненерго

Енергетик на ЛЕП. Фото: ДТЕК

Російська армія вкотре завдала ударів по об’єктах української енергетичної інфраструктури. Унаслідок атаки в кількох регіонах країни 19 листопада запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Відключення світла в Україні 19 листопада

У Міністерстві енергетики уточнюють, що такі обмеження є вимушеним кроком для утримання енергосистеми в робочому стані на тлі нової хвилі масованих обстрілів.

У відомстві наголошують, що бригади рятувальників та енергетиків розпочнуть відновлювальні роботи одразу після того, як дозволить безпекова ситуація. Завданням фахівців стане оперативна ліквідація наслідків атаки й повернення електропостачання в постраждалі регіони. Уточнюється, що аварійні відключення скасують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Нагадаємо, глава Укренерго Віталій Зайченко пояснив, чому українцям варто підготуватися до зимових відключень електроенергії.

Також медики пояснили, як блекаути впливають на здоров'я людини.