Україна
В регионах Украины ввели экстренные отключения электричества

В регионах Украины ввели экстренные отключения электричества

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 08:15
обновлено: 08:31
Экстренные отключения электроэнергии в Украине 19 ноября — объяснение Минэнерго
Энергетик на ЛЭП. Фото: ДТЭК

Российская армия в очередной раз нанесла удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры. В результате атаки в нескольких регионах страны 19 ноября введены аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Читайте также:

Отключение света в Украине 19 ноября

В Министерстве энергетики уточняют, что такие ограничения являются вынужденным шагом для удержания энергосистемы в рабочем состоянии на фоне новой волны массированных обстрелов.

В ведомстве отмечают, что бригады спасателей и энергетиков начнут восстановительные работы сразу после того, как позволит ситуация с безопасностью. Задачей специалистов станет оперативная ликвидация последствий атаки и возвращение электроснабжения в пострадавшие регионы. Уточняется, что аварийные отключения отменят сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Напомним, глава Укрэнерго Виталий Зайченко объяснил, почему украинцам стоит подготовиться к зимним отключениям электроэнергии.

Также медики объяснили, как блэкауты влияют на здоровье человека.

Минэнерго электроэнергия Укрэнерго ДТЭК отключения света графики отключений света
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
