Экстренные отключения электроэнергии в Украине 19 ноября — объяснение Минэнерго

В регионах Украины ввели экстренные отключения электричества
Российская армия в очередной раз нанесла удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры. В результате атаки в нескольких регионах страны 19 ноября введены аварийные отключения электроэнергии.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
Отключение света в Украине 19 ноября
В Министерстве энергетики уточняют, что такие ограничения являются вынужденным шагом для удержания энергосистемы в рабочем состоянии на фоне новой волны массированных обстрелов.
В ведомстве отмечают, что бригады спасателей и энергетиков начнут восстановительные работы сразу после того, как позволит ситуация с безопасностью. Задачей специалистов станет оперативная ликвидация последствий атаки и возвращение электроснабжения в пострадавшие регионы. Уточняется, что аварийные отключения отменят сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
