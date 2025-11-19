График отключения света 20 ноября — где не будет электричества

Темнота из-за отключения света. Фото: Новини.LIVE

Во всех областях Украины 20 ноября будут действовать графики отключения света. Это обусловлено сегодняшней и предыдущими атаками РФ на энергообъекты.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

График отключения света 20 ноября

В Укрэнерго рассказали, что 20 ноября во всех областях применят меры ограничения потребления. Причиной этого являются последствия сегодняшней и предыдущих массированных атак России на энергетические объекты Украины.

Так, графики почасовых отключений завтра будут действовать с 00:00 до 23:59 объемом от 2,5 до 4 очередей. В такие же часы будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — отметили в ведомстве.

Кроме того, украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она появится по графику.

Напомним, 19 ноября утром в регионах Украины ввели экстренные отключения электричества. Российская армия в очередной раз нанесла удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры.

Кроме того, в Укрэнерго заявили о рисках неравномерных графиков отключений. Потенциальные ограничения могут продолжаться до весны.