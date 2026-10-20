Місто в темряві через відключення світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У середу, 21 жовтня, у частині областей України застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження діятимуть із 06:00 до 23:59. Причиною відключень стали наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Укренерго.

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Графіки відключення світла 21 жовтня

У середу, 21 жовтня, у частині регіонів України запровадять обмеження споживання електроенергії. Вони стосуватимуться як промисловості, так і всіх категорій споживачів.

Зокрема, з 06:00 до 23:59 для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності. У цей самий час для всіх категорій споживачів застосовуватимуть графіки погодинних відключень обсягом від однієї до двох черг.

В Укренерго попередили, що через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися. Тому українцям радять стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу — обленерго — у своїх регіонах.

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Також в Укренерго закликали ощадливо споживати електроенергію в періоди, коли світло з’являється за графіком.

Скриншот повідомлення Укренерго/Telegram

Новини.LIVE інформували, що колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков попередив, що взимку українці можуть залишатися без електроенергії від кількох годин до кількох діб або навіть тижня. За його словами, тривалість відключень залежатиме від наслідків російських атак на енергетичні об’єкти. Він закликав заздалегідь подбати про можливість тимчасово переїхати до родичів чи знайомих у місця з традиційним опаленням, особливо родинам із дітьми та людям похилого віку.

Новини.LIVE писали, що 17 жовтня 2026 року Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія посилила атаки на енергетичну інфраструктуру, вразивши понад 15 важливих об’єктів електрогенерації та енергопередачі. За його словами, за ніч російські війська застосували понад 320 ударних безпілотників, а також крилаті й балістичні ракети. Зеленський закликав посилити міжнародний тиск на Росію, яка, за його словами, намагається залишити українців без електроенергії та опалення напередодні зими.