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Главная Новости дня Отключения света 21 октября: графики будут действовать до полуночи

Отключения света 21 октября: графики будут действовать до полуночи

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20 октября 2026 19:59
Графики отключений света 21 октября: подробности от Укрэнерго Новини.LIVE
Город погрузился в темноту из-за отключения света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В среду, 21 октября, в некоторых областях Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения будут действовать с 06:00 до 23:59. Причиной отключений стали последствия массированных российских атак на энергетические объекты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрэнерго.

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Графики отключения света 21 октября

В среду, 21 октября, в некоторых регионах Украины введут ограничения на потребление электроэнергии. Они коснутся как промышленности, так и всех категорий потребителей.

В частности, с 06:00 до 23:59 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности. В это же время для всех категорий потребителей будут применяться графики почасовых отключений объемом от одной до двух очередей.

В Укрэнерго предупредили, что из-за российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Поэтому украинцам рекомендуют следить за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения — облэнерго — в своих регионах.

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Также в Укрэнерго призвали экономно потреблять электроэнергию в периоды, когда свет появляется по графику.

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Скриншот сообщения Укрэнерго/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков предупредил, что зимой украинцы могут оставаться без электроэнергии от нескольких часов до нескольких суток или даже недели. По его словам, продолжительность отключений будет зависеть от последствий российских атак на энергетические объекты. Он призвал заранее позаботиться о возможности временно переехать к родственникам или знакомым в места с традиционным отоплением, особенно семьям с детьми и пожилым людям.

Новини.LIVE писали, что 17 октября 2026 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия усилила атаки на энергетическую инфраструктуру, поразив более 15 важных объектов электрогенерации и энергопередачи. По его словам, за ночь российские войска применили более 320 ударных беспилотников, а также крылатые и баллистические ракеты. Зеленский призвал усилить международное давление на Россию, которая, по его словам, пытается оставить украинцев без электроэнергии и отопления в преддверии зимы.

Укрэнерго энергосистема энергетика отключения света графики отключений света
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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