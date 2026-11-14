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Головна Новини дня Відключення світла 15 листопада: де діятимуть обмеження електроенергії

Відключення світла 15 листопада: де діятимуть обмеження електроенергії

Ua ru
14 листопада 2026 20:13
В Україні 15 листопада діятимуть графіки відключення світла dtek-krem.com.ua
Енергетик відновлює електропостачання. Фото: dtek-krem.com.ua

У суботу, 15 листопада, у частині областей України протягом усієї доби застосовуватимуть планові обмеження споживання електроенергії. Для населення діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від однієї до двох черг, а для промисловості — графіки обмеження потужності.

Про це повідомили в Укренерго, інформує Новини.LIVE.

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Які обмеження електроенергії діятимуть 15 листопада

Причиною обмежень стали наслідки російських атак на енергетичну систему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання споживачам.

Графіки стосуватимуться різних категорій споживачів:

  • для промисловості — графіки обмеження потужності;
  • для всіх категорій споживачів — погодинні відключення обсягом від однієї до двох черг.
Відключення світла 15 листопада: де діятимуть обмеження електроенергії - фото 1
Допис Укренерго. Фото: скриншот

Актуальну інформацію про час і тривалість відключень рекомендують перевіряти на офіційних сторінках операторів систем розподілу у своїх регіонах.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що станом на 13 листопада через російські атаки проблеми з електропостачанням фіксували у 12 областях України. У Міненерго попереджали, що графіки відключень можуть змінюватися навіть кілька разів протягом години, тому радили стежити за повідомленнями місцевих операторів систем розподілу. 

Також Новини.LIVE писали, що когенераційні установки не зможуть повністю замінити теплоелектроцентралі в Києві та Харкові. За словами народного депутата Сергія Нагорняка, вони можуть забезпечувати електроенергією окремі об'єкти критичної інфраструктури, але їх недостатньо для повноцінного теплопостачання й електропостачання великих міст.

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Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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