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Главная Новости дня Отключение света 15 ноября: где будут действовать ограничения на электроснабжение

Отключение света 15 ноября: где будут действовать ограничения на электроснабжение

Ua ru
14 ноября 2026 20:13
В Украине 15 ноября будут действовать графики отключения электричества dtek-krem.com.ua
Энергетик восстанавливает электроснабжение. Фото: dtek-krem.com.ua

В субботу, 15 ноября, в некоторых областях Украины в течение суток будут вводиться плановые ограничения потребления электроэнергии. Для населения будут действовать графики почасовых отключений в объеме от одной до двух очередей, а для промышленности — графики ограничения мощности.

Об этом сообщили в Укрэнерго, передает Новини.LIVE.

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Какие ограничения на электроэнергию будут действовать 15 ноября

Причиной ограничений стали последствия российских атак на энергетическую систему. Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей.

Графики коснутся различных категорий потребителей:

  • для промышленности — графики ограничения мощности;
  • для всех категорий потребителей — почасовые отключения продолжительностью от одной до двух смен.
Отключение света 15 ноября: где будут действовать ограничения на электроснабжение - фото 1
Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Актуальную информацию о времени и продолжительности отключений рекомендуется проверять на официальных страницах операторов систем распределения в своих регионах.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что по состоянию на 13 ноября из-за российских атак проблемы с электроснабжением фиксировались в 12 областях Украины. В Минэнерго предупреждали, что графики отключений могут меняться даже несколько раз в течение часа, поэтому советовали следить за сообщениями местных операторов систем распределения.

Также Новини.LIVE писали, что когенерационные установки не смогут полностью заменить теплоэлектроцентрали в Киеве и Харькове. По словам народного депутата Сергея Нагорняка, они могут обеспечивать электроэнергией отдельные объекты критической инфраструктуры, но их недостаточно для полноценного тепло- и электроснабжения крупных городов.

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Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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