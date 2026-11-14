Отключение света 15 ноября: где будут действовать ограничения на электроснабжение
В субботу, 15 ноября, в некоторых областях Украины в течение суток будут вводиться плановые ограничения потребления электроэнергии. Для населения будут действовать графики почасовых отключений в объеме от одной до двух очередей, а для промышленности — графики ограничения мощности.
Об этом сообщили в Укрэнерго, передает Новини.LIVE.
Какие ограничения на электроэнергию будут действовать 15 ноября
Причиной ограничений стали последствия российских атак на энергетическую систему. Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей.
Графики коснутся различных категорий потребителей:
- для промышленности — графики ограничения мощности;
- для всех категорий потребителей — почасовые отключения продолжительностью от одной до двух смен.
Актуальную информацию о времени и продолжительности отключений рекомендуется проверять на официальных страницах операторов систем распределения в своих регионах.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что по состоянию на 13 ноября из-за российских атак проблемы с электроснабжением фиксировались в 12 областях Украины. В Минэнерго предупреждали, что графики отключений могут меняться даже несколько раз в течение часа, поэтому советовали следить за сообщениями местных операторов систем распределения.
Также Новини.LIVE писали, что когенерационные установки не смогут полностью заменить теплоэлектроцентрали в Киеве и Харькове. По словам народного депутата Сергея Нагорняка, они могут обеспечивать электроэнергией отдельные объекты критической инфраструктуры, но их недостаточно для полноценного тепло- и электроснабжения крупных городов.