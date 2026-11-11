Місто в темряві через відключення світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У четвер, 12 листопада, в Україні запровадять обмеження електропостачання. Вони стосуватимуться як промислових підприємств, так і побутових споживачів. Графіки діятимуть упродовж усієї доби в частині областей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Укренерго.

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Графіки відключень світла 12 листопада

У четвер, 12 листопада, у частині областей України застосовуватимуть планові обмеження електропостачання. Для промислових споживачів передбачені графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів — погодинні відключення світла.

Згідно з повідомленням Укренерго, обмеження для населення відбуватимуться в межах від однієї до трьох черг. Графіки діятимуть цілодобово.

Причиною запровадження обмежень стали наслідки російських атак на енергетичну систему України. Енергетики продовжують цілодобово працювати над відновленням пошкодженого обладнання та мереж, щоб якомога швидше повернути електропостачання в оселі українців.

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Скриншот повідомлення Укренерго/Facebook

Новини.LIVE писали, що у ніч проти 11 листопада Росія масовано атакувала енергетичну інфраструктуру України, зокрема пошкодила шість великих електростанцій у чотирьох областях. Через обстріли частина споживачів у восьми областях залишилася без електроенергії, а найскладніша ситуація склалася на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині. Також у Кривому Розі виникли проблеми з теплопостачанням.

Новини.LIVE інформували, що експерт Володимир Омельченко попередив, що цієї зими в окремі дні українці можуть залишатися без світла до 18–20 годин на добу. За його словами, ключовими чинниками проходження складного зимового періоду стануть атомна енергетика та імпорт електроенергії. Водночас генератори не зможуть повністю замінити централізоване електропостачання через обмеження в роботі та значні витрати на пальне.

