Город погрузился в темноту из-за отключения света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В четверг, 12 ноября, в Украине введут ограничения на электроснабжение. Они коснутся как промышленных предприятий, так и бытовых потребителей. Графики будут действовать в течение суток в некоторых областях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрэнерго.

Реклама

Графики отключений света 12 ноября

В четверг, 12 ноября, в некоторых областях Украины будут применяться плановые ограничения электроснабжения. Для промышленных потребителей предусмотрены графики ограничения мощности, а для всех категорий потребителей — почасовые отключения света.

Согласно сообщению Укрэнерго, ограничения для населения будут вводиться в пределах от одной до трех очередей. Графики будут действовать круглосуточно.

Причиной введения ограничений стали последствия российских атак на энергетическую систему Украины. Энергетики продолжают круглосуточно работать над восстановлением поврежденного оборудования и сетей, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в дома украинцев.

Читайте также:

Скриншот сообщения Укрэнерго/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 11 ноября Россия массированно атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, в частности повредила шесть крупных электростанций в четырёх областях. Из-за обстрелов часть потребителей в восьми областях осталась без электроэнергии, а самая сложная ситуация сложилась в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях. Также в Кривом Роге возникли проблемы с теплоснабжением.

Новини.LIVE писали, что эксперт Владимир Омельченко предупредил: этой зимой в отдельные дни украинцы могут оставаться без света до 18–20 часов в сутки. По его словам, ключевыми факторами преодоления сложного зимнего периода станут атомная энергетика и импорт электроэнергии. В то же время генераторы не смогут полностью заменить централизованное электроснабжение из-за ограничений в работе и значительных затрат на топливо.