Жінка йде вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні продовжують застосовувати обмеження електроспоживання через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак. У середу, 25 листопада, у частині регіонів запланували погодинні відключення електроенергії для побутових споживачів та обмеження потужності для промисловості.

Про це повідомили Укренерго, інформує Новини.LIVE.

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Допис Укренерго. Фото: скриншот

Які графіки відключення світла діятимуть 25 листопада

Протягом усієї доби в частині областей застосовуватимуть такі обмеження:

для промислових споживачів — графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 3 черг.

Причиною таких заходів стали наслідки російських атак на енергосистему України.

Де перевірити графіки відключення електроенергії

Енергетики працюють над відновленням пошкоджених об'єктів та поверненням електропостачання споживачам.

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Водночас українцям радять стежити за актуальною інформацією про відключення на офіційних сторінках своїх операторів системи розподілу.

Раніше Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський доручив прискорити відновлення електропостачання після російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Під час селекторної наради президент звернув увагу на складну ситуацію зі світлом на Дніпропетровщині та подякував енергетикам, які відновлюють мережі в Одесі й області.

Також Міненерго назвало Одещину регіоном із найскладнішою ситуацією в енергосистемі після російських атак. Через повторні удари по енергооб'єктах та спрацювання автоматичного захисту там фіксували масштабні знеструмлення.