Женщина идёт по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине продолжают вводить ограничения на потребление электроэнергии из-за повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских атак. В среду, 25 ноября, в некоторых регионах запланированы почасовые отключения электроэнергии для бытовых потребителей и ограничения мощности для промышленности.

Об этом сообщила Укрэнерго, передает Новини.LIVE.

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Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Какие графики отключения света будут действовать 25 ноября

В течение суток в части областей будут применяться следующие ограничения:

для промышленных потребителей — графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 3 очередей.

Причиной таких мер стали последствия российских атак на энергосистему Украины.

Где проверить графики отключения электроэнергии

Энергетики работают над восстановлением поврежденных объектов и возобновлением электроснабжения потребителей.

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В то же время украинцам рекомендуют следить за актуальной информацией об отключениях на официальных страницах своих операторов системы распределения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский поручил ускорить восстановление электроснабжения после российских ударов по энергетической инфраструктуре. В ходе селекторного совещания президент обратил внимание на сложную ситуацию с электроснабжением в Днепропетровской области и поблагодарил энергетиков, восстанавливающих сети в Одессе и области.

Также Минэнерго назвало Одесскую область регионом с самой сложной ситуацией в энергосистеме после российских атак. Из-за повторных ударов по энергообъектам и срабатывания автоматической защиты там фиксировались масштабные отключения электроэнергии.