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Відключень світла поменшає? Укренерго показало графіки на завтра

29 листопада 2024 18:34
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Графіки відключення світла в Україні 30 листопада — оновлені дані від Укренерго
Ремонт електромереж. Фото: ДТЕК
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У суботу, 30 листопада, в Україні вдень та ввечері будуть діяти графіки відключення електроенергії для побутових споживачів, промисловості та бізнесу. Енергетики працюють над відновленням пошкодженої критичної інфраструктури. 

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

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Графіки відключення світла 30 листопада

У суботу в Україні діятимуть графіки тимчасових відключень електроенергії через пошкодження енергооб’єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

Обмеження для побутових споживачів застосовуватимуть таким чином:

  •    08:00 – 14:00 — одна черга відключень
  •    14:00 – 20:00 — дві черги відключень
  •    20:00 – 22:00 — одна черга відключень 

Для промисловості та бізнесу графіки відключень діятимуть у період з 08:00 до 23:00.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

"Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах", — додали в Укренерго.

Графіки відключень
Повідомлення Укренерго в Telegram

Нагадаємо, українська енергосистема продовжує відновлюватися після масованої ракетно-дронової атаки з боку Росії. Унаслідок обстрілів 28 листопада пошкоджено енергетичні об’єкти в кількох регіонах.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергосистемі України залишається складною. Відповідальні особи мають щодня звітувати перед громадськістю щодо ситуації зі світлом.

електроенергія сфера енергетики електропостачання Укренерго світло графіки відключень світла

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