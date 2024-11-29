Графики отключения света в Украине 30 ноября — обновленные данные от Укрэнерго

Ремонт электросетей. Фото: ДТЭК

В субботу, 30 ноября, в Украине днем и вечером будут действовать графики отключения электроэнергии для бытовых потребителей, промышленности и бизнеса. Энергетики работают над восстановлением поврежденной критической инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

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Графики отключения света 30 ноября

В субботу в Украине будут действовать графики временных отключений электроэнергии из-за повреждений энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

Ограничения для бытовых потребителей будут применяться следующим образом:

08:00 — 14:00 — одна очередь отключений

14:00 — 20:00 — две очереди отключений

20:00 — 22:00 — одна очередь отключений

Для промышленности и бизнеса графики отключений будут действовать в период с 08:00 до 23:00.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

"Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", — добавили в Укрэнерго.

Сообщение Укрэнерго в Telegram

Напомним, украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после массированной ракетно-дроновой атаки со стороны России. В результате обстрелов 28 ноября повреждены энергетические объекты в нескольких регионах.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Ответственные лица должны ежедневно отчитываться перед общественностью о ситуации со светом.