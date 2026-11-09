Відчутне потепління зміниться холодом: прогноз синоптикині Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко оприлюднила прогноз погоди в Україні на тиждень з 9 листопада. Попри короткий період теплішої погоди, листопад і надалі залишатиметься мінливим. Погодні умови залежатимуть від руху атмосферних фронтів та антициклону, тому тривале потепління поки не очікується.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.
Коли в Україні потеплішає
Найтепліше протягом тижня буде на півдні України. Там температура повітря підвищуватиметься до +10...+14 °C. У Криму стовпчики термометрів можуть показати до +16 °C.
Найбільше потепління синоптикиня прогнозує у п'ятницю, 13 листопада. У цей день у всіх регіонах країни очікується короткочасне підвищення температури.
Однак тепло затримається ненадовго. Уже 14 та 15 листопада температура повітря почне знижуватися.
"Як бачите, прогностичні терміни похолодання стрибають. Саме тому ми уважно разом стежимо за змінами прогностичних моделей", — зазначила Наталка Діденко.
Якою буде погода в Україні 10 листопада
У вівторок, 10 листопада, найхолодніша ніч очікується у західних областях. Там температура повітря опуститься до -4 °C. В інших регіонах уночі буде від 0 до +6 °C.
Вдень у західних та південних областях прогнозують +4...+9 °C. Місцями на півдні повітря прогріється до +10...+12 °C. У північних, центральних та східних областях очікується +3...+7 °C.
Більшу частину доби погоду в Україні визначатиме антициклон. Тому істотних опадів не передбачається. Водночас увечері атмосферний фронт принесе до західних областей дощ та мокрий сніг.
На Правобережжі України очікується сильний південно-західний вітер.
Погода в Києві
У Києві 10 листопада буде вітряно. Опади малоймовірні. Вдень температура повітря становитиме близько +5...+6 °C.
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що із 15 листопада в Україні прогнозують поступове похолодання. Вдень температура повітря знизиться до +3...+5 °C, а вночі наближатиметься до нуля. Перші нічні заморозки можливі 23 листопада.
Також Новини.LIVE писали, що цієї зими в Україні може випасти на 20–40% більше опадів за кліматичну норму. Однак це не обов'язково означає, що сезон буде сніжним. Через надходження теплого повітря з Атлантики опади часто випадатимуть у вигляді дощу або мокрого снігу. Крім того, протягом усіх зимових місяців температура повітря очікується на 1–2 градуси вищою за норму.