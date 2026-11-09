Люди на вулицях міста. Фото: Новини.LIVE

Синоптикиня Наталка Діденко оприлюднила прогноз погоди в Україні на тиждень з 9 листопада. Попри короткий період теплішої погоди, листопад і надалі залишатиметься мінливим. Погодні умови залежатимуть від руху атмосферних фронтів та антициклону, тому тривале потепління поки не очікується.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

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Коли в Україні потеплішає

Найтепліше протягом тижня буде на півдні України. Там температура повітря підвищуватиметься до +10...+14 °C. У Криму стовпчики термометрів можуть показати до +16 °C.

Найбільше потепління синоптикиня прогнозує у п'ятницю, 13 листопада. У цей день у всіх регіонах країни очікується короткочасне підвищення температури.

Однак тепло затримається ненадовго. Уже 14 та 15 листопада температура повітря почне знижуватися.

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"Як бачите, прогностичні терміни похолодання стрибають. Саме тому ми уважно разом стежимо за змінами прогностичних моделей", — зазначила Наталка Діденко.

Якою буде погода в Україні 10 листопада

У вівторок, 10 листопада, найхолодніша ніч очікується у західних областях. Там температура повітря опуститься до -4 °C. В інших регіонах уночі буде від 0 до +6 °C.

Вдень у західних та південних областях прогнозують +4...+9 °C. Місцями на півдні повітря прогріється до +10...+12 °C. У північних, центральних та східних областях очікується +3...+7 °C.

Більшу частину доби погоду в Україні визначатиме антициклон. Тому істотних опадів не передбачається. Водночас увечері атмосферний фронт принесе до західних областей дощ та мокрий сніг.

На Правобережжі України очікується сильний південно-західний вітер.

Погода в Києві

У Києві 10 листопада буде вітряно. Опади малоймовірні. Вдень температура повітря становитиме близько +5...+6 °C.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що із 15 листопада в Україні прогнозують поступове похолодання. Вдень температура повітря знизиться до +3...+5 °C, а вночі наближатиметься до нуля. Перші нічні заморозки можливі 23 листопада.

Також Новини.LIVE писали, що цієї зими в Україні може випасти на 20–40% більше опадів за кліматичну норму. Однак це не обов'язково означає, що сезон буде сніжним. Через надходження теплого повітря з Атлантики опади часто випадатимуть у вигляді дощу або мокрого снігу. Крім того, протягом усіх зимових місяців температура повітря очікується на 1–2 градуси вищою за норму.