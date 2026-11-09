Люди на улицах города. Фото: Новини.LIVE

Синоптик Наталья Диденко обнародовала прогноз погоды в Украине на неделю с 9 ноября. Несмотря на короткий период более теплой погоды, ноябрь и в дальнейшем будет оставаться переменчивым. Погодные условия будут зависеть от движения атмосферных фронтов и антициклона, поэтому длительного потепления пока не ожидается.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

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Когда в Украине потеплеет

Теплее всего на протяжении недели будет на юге Украины. Там температура воздуха будет повышаться до +10...+14 °C. В Крыму столбики термометров могут показать до +16 °C.

Наибольшее потепление синоптик прогнозирует в пятницу, 13 ноября. В этот день во всех регионах страны ожидается кратковременное повышение температуры.

Однако тепло продлится недолго. Уже 14 и 15 ноября температура воздуха начнёт снижаться.

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"Как видите, прогнозируемые сроки похолодания меняются. Именно поэтому мы внимательно следим за изменениями прогнозных моделей", — отметила Наталья Диденко.

Какая будет погода в Украине 10 ноября

Во вторник, 10 ноября, самая холодная ночь ожидается в западных областях. Там температура воздуха опустится до -4 °C. В других регионах ночью будет от 0 до +6 °C.

Днём в западных и южных областях прогнозируют +4...+9 °C. Местами на юге воздух прогреется до +10...+12 °C. В северных, центральных и восточных областях ожидается +3...+7 °C.

Большую часть суток погоду в Украине будет определять антициклон. Поэтому существенных осадков не предвидится. В то же время вечером атмосферный фронт принесет в западные области дождь и мокрый снег.

На Правобережье Украины ожидается сильный юго-западный ветер.

Погода в Киеве

В Киеве 10 ноября будет ветрено. Осадки маловероятны. Днем температура воздуха составит около +5...+6 °C.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что с 15 ноября в Украине прогнозируется постепенное похолодание. Днем температура воздуха снизится до +3...+5 °C, а ночью будет приближаться к нулю. Первые ночные заморозки возможны 23 ноября.

Также Новини.LIVE писали, что этой зимой в Украине может выпасть на 20–40% больше осадков, чем предусмотрено климатической нормой. Однако это не обязательно означает, что сезон будет снежным. Из-за притока тёплого воздуха из Атлантики осадки часто будут выпадать в виде дождя или мокрого снега. Кроме того, в течение всех зимних месяцев температура воздуха, как ожидается, будет на 1–2 градуса выше нормы.